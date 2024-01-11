Усе про часник: як його готувати і чим він корисний

Часник вирощують по всьому світу і використовують, як смачну приправу, так і в медицині. Але напевно ви не знали про часник багато чого.

Часник, здається, можна знайти в будь-якому домі по всьому світу. З ним готують соуси, його додають у супи, м'ясні та овочеві страви. Але він не тільки має сильний аромат і різкуватий смак, а й дуже корисний для здоров'я. А ще раніше вважалося, що часник відганяє нечисту силу. Про часник пише Cucchiaio.

Що таке часник?

Це цибулинна рослина азійського походження, зараз широко поширена по всьому світу. Заввишки від 30 до 80 сантиметрів вона приховує під землею свій скарб: цибулину, або головку, що складається з їстівних сегментів (зубчиків). Часник багатий на аліцин — сполуку сірки, яка надає йому характерного гострого аромату. Крім того, він містить магній, кальцій, фосфор і залізо.

Колись його вважали природним антибіотиком. Часник зміцнює імунну систему, регулює рівень холестерину і цукру в крові та є чудовим протизапальним засобом. Крім того, він стимулює травлення і діурез, а також допомагає надати шкірі та волоссю здорового вигляду.

Скільки видів часнику

Часник може бути білим, червоним або рожевим. У Європі найпоширеніший білий часник. Червоний славиться дрібними зубчиками, інтенсивним ароматом і сильним смаком.

Рожевий часник відрізняється ніжним ароматом і добре поєднується з овочами.

А як щодо чорного часнику? Це все ще білий часник, але ферментований. Його спочатку готували на Сході, а тепер продають і вживають у їжу по всьому світу.

Як обрати часник

Зверніть увагу на консистенцію цибулин: вони мають бути твердими і не пророслими. Вони також повинні мати однорідний колір, без темних плям і пожовтіння.

Що стосується нюху, уникайте часнику, що пахне затхлістю. Крім того, пам'ятайте, що аліцин виділяється тільки в разі пошкодження, розрізання або здавлювання зубчиків. Тож ціла головка не повинна пахнути.

У домашніх умовах часник зберігають у прохолодних, сухих місцях, бажано в темряві і в ємностях, що дихають.

Як використовується часник?

На кухні часник може мати тисячу застосувань, кожне з яких відповідає певному результату. Само собою зрозуміло, що загалом сирий часник має набагато інтенсивніший і пекучий смак, ніж приготований часник, але навіть у цьому другому випадку існують різні рівні інтенсивності.

Наприклад, зубчики можна покласти в каструлю, злегка розчавивши їх, ще зі шкіркою: це часник-пашот, метод, що дає змогу отримати ніжний і не надто нав'язливий аромат

Якщо ви хочете подрібнити часник для соте, вичавити його для соусу або нарізати його смужками, щоб прикрасити страву, не забудьте видалити внутрішню бруньку, яка є частиною, яка найменш перетравлюється.

Цілі зубчики часнику можна замаринувати з травами, оцтом і вином, а потім зберігати в герметичній банці. За такої обробки вони втрачають свою різкість і стають майже солодкими, що ідеально підходить для аперитиву. Приготовані в молоці або в духовці у фользі, зубчики часнику можна перетворити на пюре і використати для ароматизації соусів, різото, супів тощо.

У будь-якому разі невеличка порада: щоб усунути стійкий аромат, який часник може залишити в роті, можна з'їсти кілька кавових зерен або насіння фенхеля, або яблуко, або випити склянку незбираного молока.

Цікаві факти

У стародавні часи часник був синонімом фізичної сили та енергії: з цієї причини його у великих дозах давали рабам, відповідальним за будівництво пірамід у Єгипті. З цієї ж причини він входив до раціону грецьких і римських спортсменів і воїнів.

За народними повір'ями, часник є найкращою протиотрутою від відьом і вампірів — можливо, тому, що, як відомий пестицид, вважалося, що він перемагає всіх небажаних істот, зокрема й жахливих. Його також використовували як амулет від невдач і пристріту. У деяких районах Італії вважалося, що купівля хоча б одного зубчика часнику в ніч Сан-Джованні (між 23 і 24 червня) врятує від бідності.

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