Цукеркові яблука: простий рецепт смачного і корисного десерту
Запечені яблука — це простий рецепт смачного дієтичного десерту. І вони виходять неймовірно ніжними.
Запечені карамелізовані яблука, або цукеркові яблука — смачний десерт, дуже простий у приготуванні. Ідеально підходить для смачної закуски або подачі наприкінці трапези з кулькою ванільного морозива. Вони виходять пікантними, ароматними та неймовірно смачними. Рецептом поділилися на сайті Un pizzico di peperosa.
Цукеркові яблука
Інгредієнти:
- 4 яблука;
- 30 г родзинок;
- 2 столові ложки меду;
- Порошку кориці;
- 30 г мигдалю;
- 50 г чорниці;
- 2-3 палички кориці;
- 2-3 зірочки анісу;
- 3-4 гвоздики;
- 250 мл води;
- коричневий цукор.
Замочіть родзинки у воді на 10 хвилин. Подрібніть мигдаль і додайте його в миску з віджатими родзинками, чорницею, чайною ложкою кориці, щедрою ложкою меду і ретельно перемішайте.
Яблука вимийте, видаліть серцевину, невеликим ножем злегка розширте простір усередині яблука. Наповніть яблука мигдальною сумішшю, потім помістіть їх у форму для запікання.
Акуратно влийте воду у форму для запікання, додайте палички кориці, бадьян і гвоздику. Розподіліть ложку меду по поверхні всіх яблук і посипте коричневим цукром.
Випікати в гарячій духовці за температури 175° приблизно 50 хвилин.
Подавайте гарячими з кулькою ванільного морозива.
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