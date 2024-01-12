Цукеркові яблука: простий рецепт смачного і корисного десерту

Запечені яблука — це простий рецепт смачного дієтичного десерту. І вони виходять неймовірно ніжними.

Запечені карамелізовані яблука, або цукеркові яблука — смачний десерт, дуже простий у приготуванні. Ідеально підходить для смачної закуски або подачі наприкінці трапези з кулькою ванільного морозива. Вони виходять пікантними, ароматними та неймовірно смачними. Рецептом поділилися на сайті Un pizzico di peperosa.

Цукеркові яблука

Інгредієнти:

4 яблука;

30 г родзинок;

2 столові ложки меду;

Порошку кориці;

30 г мигдалю;

50 г чорниці;

2-3 палички кориці;

2-3 зірочки анісу;

3-4 гвоздики;

250 мл води;

коричневий цукор.

Замочіть родзинки у воді на 10 хвилин. Подрібніть мигдаль і додайте його в миску з віджатими родзинками, чорницею, чайною ложкою кориці, щедрою ложкою меду і ретельно перемішайте.

Яблука вимийте, видаліть серцевину, невеликим ножем злегка розширте простір усередині яблука. Наповніть яблука мигдальною сумішшю, потім помістіть їх у форму для запікання.

Акуратно влийте воду у форму для запікання, додайте палички кориці, бадьян і гвоздику. Розподіліть ложку меду по поверхні всіх яблук і посипте коричневим цукром.

Випікати в гарячій духовці за температури 175° приблизно 50 хвилин.

Подавайте гарячими з кулькою ванільного морозива.

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