Салат із квасолею та морквою по-корейськи: страва за 15 хвилин
Салат із квасолею чудово підійде як самостійна закуска або як доповнення до основних страв.
Салат із квасолею та морквою по-корейськи — це смачна та поживна страва, що ідеально підходить для особливих випадків. Поєднання ароматної квасолі та гострої моркви по-корейськи додасть вашому столу різноманітності та нових смакових відчуттів. На приготування салату у вас піде не більше 15 хвилин, пише 1000.menu.
Інгредієнти:
- консервована квасоля (біла або червона) — 400 г;
- морква по-корейськи — 200 г;
- свіжий огірок — 1 штука;
- кукурудза консервована — 150 г;
- зелена цибуля — 3 пера;
- сир твердих сортів (наприклад, чеддер) — 100 г;
- оливкова олія — 2 столові ложки;
- часник — 2 зубчики;
- сік лимона — 1 столова ложка;
- сіль, перець — за смаком.
Приготування:
Крок 1. Відкрийте банку з квасолею, злийте рідину та промийте квасолю під холодною водою. Помістіть у салатник.
Крок 2. Огірок наріжте тонкими скибочками або смужками. Додайте до квасолі.
Крок 3. До моркви по-корейськи та консервованої кукурудзи додайте дрібно нарізану зелену цибулю.
Крок 4. Натріть сир на крупній тертці та додайте в салатник.
Крок 5. В окремій мисці змішайте оливкову олію, видавлений через прес часник, сік лимона, сіль і перець.
Крок 6. Заправте салат і акуратно перемішайте.
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