Незвичайні способи використання мандаринової шкірки: 9 корисних варіантів

Мандаринова шкірка — це не тільки ароматний, а й корисний продукт, який можна використовувати з найрізноманітнішою метою.

Мандарини — популярні цитрусові, особливо в зимовий період. Вони не тільки смачні, але й корисні, і що дивно, їхня шкірка також має безліч корисних властивостей, повідомляє Ivona.

Незвичайні та творчі способи використання мандаринової шкірки, які допоможуть вам максимально використати цей дивовижний продукт:

1. Натуральний освіжувач повітря.

Висушені шматочки мандаринової шкірки можна використовувати як натуральний освіжувач повітря. Помістіть їх у мішечок і покладіть у шафу, кімнату або автомобіль.

2. Засіб для чищення.

Мандаринова шкірка містить олії, які ефективно розчиняють жир і бруд. Замочіть шкірку в оцті на кілька тижнів і використовуйте отриманий розчин для чищення поверхонь на кухні.

3. Цукор з ароматом мандарина.

Подрібнену шкірку можна додати в цукор, щоб надати йому ніжного аромату цитрусів. Використовуйте цей цукор для випічки або напоїв.

4. Засіб від комах.

Шкірка мандарина відлякує мурах та інших комах. Розкладіть шматочки шкірки в місцях, де часто з'являються комахи. Висушені мандаринові кірки, розкладені по поличках у гардеробі, назавжди проженуть міль.

5. Вироби та прикраси.

Зі шкірки мандарина можна робити красиві прикраси, наприклад, гірлянди або аплікації.

6. Для компосту.

Мандаринова шкірка — чудове додавання до компосту, бо вона багата поживними речовинами і сприяє швидшому розкладанню компосту.

7. Скраб для тіла.

З мандаринових шкірок можна зробити скраб. Шкірку висушуємо, а потім подрібнюємо в кавомолці або м'ясорубці. І цією масою (в неї можна додати 1 ст. л. меду для в'язкості) розтираємо тіло. Отримуємо користь "2 в 1": і еко-масаж, і вітамінізацію.

8. Все в чай.

Свіжоочищену мандаринову шкірку можна додавати в чашку з чаєм. Якщо ж шкірок багато, то підсушуємо їх і додаємо в чайник для заварювання разом із сухим чаєм. Таким чином, буде забезпечено профілактику застудних захворювань.

9. Прикраса для десертів.

З мандаринової шкірки за допомогою спеціальних формочок можна вирізати оригінальні прикраси для тортів і тістечок, які додадуть яскравості та веселощів вашим десертам.

Застосовуючи ці прості поради, ви не тільки зможете утилізувати відходи, а й збагатите свій дім натуральними ароматами та корисними властивостями мандаринів.

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