Різне походження: чому ми говоримо "Севастополь", але "Тернопіль" (відео)

Мовознавець наголосив, що варто розрізняти слова, де пишуться різні букви. Для цього варто зʼясувати походження назви міста.

Український філолог Олександр Авраменко відповів, як правильно писати назви деяких українських міст. Про це педагог розповів в одному зі своїх мініуроків.

Один з глядачів запитав мовознавця, чому ми говоримо "Севастополь" та "Мелітополь" з буквою "о", а "Тернопіль" з "і". Глядач вважає, що і перші два слова варто писати з буквою "і": "Севастопіль", "Мелітопіль".

Втім, Олександр Авраменко наголосив, що варто розрізняти слова, де пишуться різні букви. Для цього варто зʼясувати походження назви міста. Наприклад, перші два походять від давньогрецького слова "поліс" (місто-держава). А в іншомовному корені "поль" не чергується з "і".

Тим часом назва "Тернопіль" утворилася від слів "тернове поле", а "Бориспіль" — від "Борисове поле". Тому в питомому українському слові "о" чергується з "і".

Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми мініуроками, у яких навчає говорити без помилок, викорінюючи суржик.

Читайте також:

Як писати слова з числівником "пів".

Чому не можна говорити "вірне рішенн﻿я".

Чи є в українській мові слово "спасибі".