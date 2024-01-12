Як приготувати макарони так, щоб вони не злипалися: 8 правил

Незважаючи на відносно короткий час приготування макаронів або пасти, часто трапляється, що в результаті продукт злипається. Причин цьому може бути чимало: від недостатньої кількості води до недотримання часу готування.

Здається, немає нічого простішого за те, щоб зварити макарони або спагеті. Однак багато хто не раз стикався з ситуацією, коли готовий продукт злипався і перетворювався на одну суцільну грудку. Що робити, щоб цього не сталося, розповів ресурс Taste of Home.

Завжди додавайте макарони в киплячу воду

Більшість рецептів пасти відносно прості, але вимагають терпіння, поки вода закипить. Чекати може бути важко, особливо коли ви голодні, але додавати макарони в некиплячу воду — погана ідея. Це призведе до того, що локшина злипнеться, і в підсумку ви отримаєте липку текстуру.

Не забудьте помішувати

Якщо вам не подобаються спагеті, які злипаються, вам слід помішувати макарони під час приготування. Добре перемішайте макарони, щойно вони потраплять у воду, а потім ще раз у середині та ближче до кінця приготування.

Не додавайте олію у воду

Якщо ви не поливаєте макарони соусом або готуєте їх для подальшого розігрівання, додайте в киплячу воду трохи оливкової олії. Олія покриває локшину, гарантуючи, що вона не злипнеться. Однак робити цього не рекомендується в інших ситуаціях, оскільки олія запобіжить прилипанню соусу до локшини. У результаті ви отримаєте "голу" локшину, оточену соусом.

Посипте свіжу локшину борошном

Під час приготування домашньої пасти дуже важливо використовувати багато борошна або манної крупи. Свіже тісто виділяє вологу, внаслідок чого локшина безповоротно злипається. Посипте листи перед тим, як розрізати їх, і знову посипте нарізану локшину борошном, перш ніж розділити її на порції.

При приготуванні домашньої локшини не шкодуйте на неї борошна для посипання Фото: Freepik

Не готуйте макарони занадто рано

Якщо ваша локшина буде готова раніше, ніж соус для пасти, вона обов'язково злипнеться в друшляку. Ви можете змішати макарони з невеликою кількістю олії, але це запобіжить прилипанню соусу до макаронів. Якщо ви вирішите промити її холодною водою, це змиє крохмалі, які допомагають соусу прилипати. Замість цього розрахуйте час приготування так, щоб макарони потрапили в соус одразу ж, як зваряться.

Використовуйте багато води

Макарони готуються найкраще, коли в них достатньо місця. Не кладіть свою улюблену локшину в крихітну каструлю з мінімумом води. Під час приготування макарони виділяють крохмаль, що призводить до липкості без достатньої кількості води. На 450 грамів макаронів слід узяти 3-4 літри води та велику каструлю.

Не економте на солі

Необхідно солити воду, в якій варяться макарони, щоб вони вийшли ароматними. В ідеалі на кожні 450 грамів макаронів потрібно 0,5-1 ст. л солі.

Не ламайте довгу локшину

Розламування довгих макаронів, таких як спагеті, допомагає їм поміститися в каструлю, але це не найкраща практика. Замість цього помістіть один кінець макаронів у киплячу воду й обережно опускайте ложкою локшину, поки вона не стане м'якою.

Контролюйте готовність

Невідомо, що гірше: жувальні, жорсткі макарони з твердою основою чи м'які, повністю переварені макарони. Знайдіть цю золоту середину, навчившись готувати пасту "аль денте". Це означає, що готові макарони мають бути трохи твердуватими всередині. Для варіння в більшості випадків потрібно 8-10 хв. і краще весь цей час бути на кухні та стежити за пастою. Зазвичай, щоб вийшла правильна консистенція пасти, з часу, зазначеного на упаковці, потрібно відняти 1-2 хв. Але краще спробувати пасту, і якщо ступінь готовності не підходить (паста надто аль денте), збільшуйте час варіння на 30 сек і пробуйте, ще на 30 сек і знову пробуйте. Так ви знайдете свій ідеал.

Фото: Freepik

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