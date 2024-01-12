Що ніколи не слід говорити партнеру: 10 фраз, які можуть зруйнувати стосунки

Стосунки потребують постійної роботи й уваги, особливо у сфері комунікації. Головне — пам'ятати про важливість поваги, підтримки та любові в кожному слові, яке ми говоримо своєму партнеру.

Комунікація є ключем до здорових і щасливих стосунків. Однак є фрази, які можуть завдати шкоди навіть найміцнішим стосункам. Є слова і вирази, які краще виключити з вашого спілкування з партнером, щоб уникнути непорозумінь, образ і конфліктів, повідомляє РБК-Україна.

Намагайтеся ніколи, навіть під впливом сильних емоцій, не говорити партнеру цих слів:

1. "Він (вона) би зробив (-ла) це для мене".

Головне правило стосунків: ніколи не згадуйте колишніх і не порівнюйте з ними нинішнього партнера. З минулим неможливо змагатися. Це тільки породжує комплекси, неврози і почуття неповноцінності. До того ж це викличе запитання: а чи точно попередні стосунки закінчилися, чи ви хочете продовження? Якщо потрібно, щоб партнер щось зробив для вас, прямо про це скажіть, без відсилань до давно минулих днів і людей.

2. "Ти завжди..." або "Ти ніколи...".

Узагальнення в суперечках можуть змусити партнера почуватися несправедливо оціненим. Це викликає захисну реакцію замість конструктивного діалогу.

3. "Ти такий (-ая) ж, як твоя (-й) мати/твій батько".

Порівняння з батьками партнера можуть бути сприйняті як образа. Це створює бар'єри та образу.

4. "Нічого" (у відповідь на запитання "Що не так?").

Це призводить до відходу від проблеми і приховування справжніх почуттів, що заважає вирішенню конфліктів.

5. "Тобі потрібно..." або "Ти повинен (-на) ...".

Такі фрази звучать як накази і можуть викликати опір у партнера. Краще використовувати фрази, що виражають особисті почуття і потреби.

6. "Якщо ти мене любиш, ти б...".

Це маніпулятивний тиск, який ставить любов партнера під сумнів і може викликати почуття провини.

7. "Я йду" (під час сварки).

Погрози розставання, використані як засіб маніпуляції в суперечці, підривають довіру і безпеку у стосунках.

8. "Ти мене розчарував (-ла)".

Цей вираз робить акцент на недоліках партнера, а не на конкретній проблемі, що може викликати почуття недостатності.

9. "Це найбільша нісенітниця, яку я чув (-ла) у своєму житті".

Іноді це складно, але намагайтеся з розумінням і повагою сприймати всі ідеї та рішення партнера. Інакше він просто перестане ними з вами ділитися. Не можна презирливо або зневажливо відгукуватися про думки та дії.

10. "А я казав (-ла)"

Повідомляти комусь, що ти мав рацію, а він ні, дуже приємно, згодні? А що потім? Чи варті п'ять хвилин сумнівного тріумфу зіпсованих стосунків? Кожен має право робити помилки і робити з них уроки. А завдання люблячої людини — підтримати, прийти на допомогу і не засуджувати.

Читайте також:

Стосунки на відстані: як не втратити кохану людину

Експерт зі стосунків назвала 7 якостей жінок, від яких чоловіки шаленіють

5 порад, як не втратити кохання