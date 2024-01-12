Чотири аналізи, які можуть розповісти про наявність у вашому організмі важких недуг

На вулиці 21 століття. Час сучасних технологій та професійних методів дослідження та аналізу здоров’я. Саме тому не варто нехтувати своїм життям і здоров’ям і періодично відвідувати лікаря та здавати аналізи, які допомагають передбачити, або виявити небезпечні хвороби на ранніх стадіях.

На жаль, більша частина людей здає аналізи вже тоді, коли має явні симптоми, або ж показання до погіршення здоров’я в іншому випадку ми ігноруємо догляд за нашим організмом від якого напряму залежить наше життя. Лікар акушер-гінеколог Тетяна Зайковська розповіла, про 4 найголовніші аналізи, які можуть розповісти про стан Вашого здоровʼя та які вона рекомендує здавати, щоб запобігти важких недуг.

Аналіз 1

Гомоцистеїн — покаже ризик інсульту або інфаркту. Це загальний аналіз крові, тому не варто боятися. Вам доведеться просто звернутися в лабораторію і за 3-5 хвилин здати кров з вени.

Варто відзначити, що підвищений рівень гомоцистеїну символізує про те, що вам варто звернутися до лікаря, який при необхідності призначить препарати та надасть рекомендації для подальшого способу життя.

Зауважимо, що цей аналіз також дає можливість виявити такі захворювання як псоріаз, атеросклероз, ішемічну хворобу серця, інсульт, ревматоїдний артрит, хворобу Альцгеймера, хворобу Паркінсона, розсіяний склероз та ін.

Фото: Reuters/Simon Dawson

Аналіз 2

ЗАК — загальний аналіз крові. Також здається кров з вени. Він покаже чи наявний дефіцит В9, В12, заліза, гемоглобіну, вірусних або бактеріальних навантажень на організм. Загалом цей аналіз дає можливість перевірити понад 13 різних показників у вашому організмі, які можуть виявити ті чи інші проблеми зі здоров’ям.

Наприклад, підвищений гемоглобін — ознака згущення крові, що може спричинити підвищений артеріальний тиск, який в свою чергу може призвести до тромбозів, інфаркту міокарда, інсульту. Знижений рівень гемоглобіну — може свідчити про анемію, дефіцит заліза та вітаміну В12, гіпергідратацію. Рівень лейкоцитів вкажуть є в організмі запальні процеси чи ні. Нейтрофіли — показують рівень бактеріальних інфекцій і так далі.

Фото: Freepik

Аналіз 3

Креатинфосфокіназа — покаже, чи є руйнування мʼязової або серцевої тканини. Також він може показати хвороби зі щитоподібною залозою і навіть чи є в організмі якісь пухлини. цей аналіз також передбачає здачу крові з вени.

Аналіз 4

ЗАС — загальний аналіз сечі. Він допоможе побачити, чи є у Вас руйнування нирок або запальні процеси в них. Сечу можна зібрати вдома і принести в лабораторію. Це займе лічені хвилини. Однак, є ймовірність запобігти розвитку складних хвороб.

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