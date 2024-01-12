Не варто перекладати дослівно: як українською сказати "С легким паром" (відео)

Фразеологізми Олександр Авраменко радить не перекладати слово в слово. Натомість словники пропонують українські замінники.

Український мовознавець Олександр Авраменко розкрив, як краще побажати здоровʼя людині, яка щойно вийшла з лазні чи ванної. Про це філолог розповів в одному зі своїх експрес-уроків.

Фразу "С легким паром" як побажання доброго здоровʼя після лазні чи ванної часто перекладають як "З легким паром", або "З легкою парою".

Втім, буквально перекладати фразеологізми не варто.

Українські словники натомість пропонують варіанти "Доброго здоровʼя", або "Приємного спочинку".

Також Олександр Авраменко радить перекладати фразу "На всех парах" — "Повним ходом", "Щодуху".

А "Задать пару" — "Всипати перцю", або "Нагріти комусь чуба".

Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — це український учитель, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий, який записав низку уроків, у яких навчає українців правильно розмовляти, викорінюючи суржик.

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