Зростальний Місяць з 12 по 24 січня 2024 року: що не можна робити

Сьогодні, 12 січня, почалася перша фаза Зростального Місяця у цьому році, яка триватиме до 24 січня. Цей час може обіцяти нам кардинальні зміни.

Зростальний Місяць — це період між Молодиком і Повним місяцем. Астрологиня Анжела Перл розповіла, чим сприятлива і чим небезпечна ця фаза Місяця.

Зростальний Місяць: як розпізнати

Зростальний Місяць нагадує вузький "серп", який гострими кінчиками спрямований ліворуч — так починається ця фаза, що триває з 1 до 7 місячного дня. Період зростального Місяця вважається сприятливим часом для початку нових проєктів, встановлення цілей і планування майбутнього. Енергія Місяця підтримує зростання і розвиток ваших зусиль.

Зростальний Місяць: що потрібно робити

Зростальний Місяць у січні почався з молодика в Козерозі 11 січня. Цей знак відповідає за організованість, порядок, політику, професійні досягнення, а його управитель Сатурн — планета закону і порядку, формує якості, необхідні для досягнення цілей. Це період звільнення від усього, що нас сковувало, і початку нового життя.

Що потрібно робити:

упевнено і без сумнівів приймати рішення;

проявляти ініціативу і робити перші кроки;

брати на себе більше відповідальності;

приступати до вивчення чогось нового;

прощатися з токсичними людьми.

Зростальний Місяць: що не можна робити

подорожувати на далекі відстані;

переїдати;

пліткувати;

залишати справи незавершеними;

починати сувору дієту;

лінуватися і прокрастинувати;

конфліктувати з близькими й ображатися на них.

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