Дієта для здоров'я печінки: 8 продуктів, які шкідливіші за алкоголь

Печінка — головний орган, який відповідає за детоксикацію організму, тому важливо підтримувати її здоров'я. Дієтологи назвали 8 найшкідливіших продуктів для вашої печінки.

Алкоголь шкідливий для печінки, це загальновизнаний факт, проте є й інші продукти, які можуть бути набагато шкідливішими для цього важливого органу. Про це пише OnlyMyHealth.

Підтримка здоров'я печінки має вирішальне значення для різних процесів в організмі. Згідно з медициною Джона Гопкінса, печінка допомагає перетворювати жири на енергію, переносити гормони, ліки і жирні кислоти по всьому тілу, боротися з інфекціями, видаляти токсичні речовини і підтримувати здоровий рівень цукру в крові. Ознайомтеся зі списком продуктів, які становлять значну загрозу для здоров'я вашої печінки і чому вони можуть бути гіршими за алкоголь.

Доданий цукор

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Згідно з дослідженням, опублікованим у Британському журналі харчування, надмірне споживання доданого цукру, який міститься в солодощах, випічці та солодких напоях, може призвести до неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП). Печінка метаболізує цукор, а при перевантаженні перетворює надлишки на жир, що призводить до пошкодження печінки.

Насичені жири

За даними журналу Journal of Clinical Nutrition, продукти з високим вмістом насичених жирів, як-от червоне м'ясо і жирні молочні продукти, можуть підвищити рівень холестерину і призвести до жирової хвороби печінки. Накопичення жиру в печінці може призвести до запалення і важчих станів, таких як цироз печінки.

Безалкогольні напої

Безалкогольні напої часто містять велику кількість доданого цукру та фосфорної кислоти. Регулярне вживання цих напоїв пов'язане з підвищеним ризиком НАЖХП, резистентності до інсуліну та запалень.

Рафіновані крупи

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Продукти, приготовані з рафінованого зерна, такі як білий хліб і білий рис, можуть підвищувати рівень цукру в крові, що призводить до підвищеного ризику резистентності до інсуліну. Ця метаболічна дисфункція може також з часом призвести до пошкодження печінки.

Кукурудзяний сироп

Кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, що зазвичай зустрічається в оброблених харчових продуктах і солодких напоях, метаболізується в печінці і, як стверджують Національні інститути охорони здоров'я, може сприяти розвитку жирової хвороби печінки. Його надмірне споживання пов'язане із запаленням печінки та резистентністю до інсуліну.

Фаст-фуд

Фаст-фуд часто містить високий рівень шкідливих жирів, натрію та калорій. Регулярне вживання призводить до ожиріння та накопичення жиру в печінці, що згодом проявляється в різних захворюваннях печінки.

Трансжири

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Трансжири, зазвичай містяться в частково гідрогенізованих оліях, які відомі тим, що підвищують рівень поганого холестерину. Ці жири можуть призвести до запалення печінки та сприяти прогресуванню захворювань печінки.

Газована вода

Згідно з дослідженням, опублікованим у World Journal of Gastroenterology, регулярне вживання газованих напоїв з високим вмістом доданого цукру та інших штучних інгредієнтів може призвести до підвищеного ризику НАЖХП. Поєднання цукру та інших добавок може порушити здатність печінки переробляти ці речовини, що призведе до її пошкодження.

Нагадаємо, кардіологи назвали найкращі овочі та фрукти, які допоможуть знизити рівень холестерину.

Раніше Фокус писав про те, що на наше здоров'я величезну роль відіграють спосіб життя і гігієна, але не менш важливими є і продукти харчування, які також впливають на імунітет.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.