Олександр Авраменко запропонував вправу для боротьби із суржиком (відео)
Мовознавець називає суржик мовним сміттям. Він пропонує викорінювати його зі свого мовлення.
Український філолог Олександр Авраменко продемонстрував вправу, яка допомагає визначити суржик. Про це відомий педагог розповів в одному зі своїх експрес-уроків.
Мовознавець запитав, скільки помилок у реченні: "В слідуючому році наші відпустки не співпадають, тому не получиться поїхати на море".
Виявилося, що їх тут аж три:
- Правильно говорити "в наступному році", або "наступного року".
- Не "співпадати", а "збігатися". Так само не "співпадіння", а "збіг".
- Не "получиться" — а "виходить".
"Наступного року наші відпустки не збігаються, тому не вийде поїхати до моря", — так звучить виправлений варіант речення.
Олександр Авраменко — це український учитель, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий, який записав низку уроків, у яких навчає українців правильно розмовляти, викорінюючи суржик.
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