Жульєн із куркою, картоплею та грибами в горщиках: проста й апетитна страва

Жульєн у горщиках — це не тільки смачна, а й гарна страва, яка потішить ваших близьких і гостей.

Жульєн з куркою, картоплею і грибами в горщиках — це вишукана і поживна страва, що ідеально підходить для будь-яких випадків. Ніжна курка, ароматні гриби і м'яка картопля в поєднанні з кремовим соусом і золотистою сирною скоринкою створюють неповторний смак, який оцінить кожен гурман, повідомляє 1000.menu.

Інгредієнти:

куряче філе — 300 г;

печериці — 200 г;

картопля — 2-3 середні бульби;

цибуля — 1 штука;

вершки 10-15% — 200 мл;

твердий сир — 100 г;

пшеничне борошно — 2 столові ложки;

масло вершкове — 50 г;

сіль, перець — за смаком;

зелень для прикраси.

Приготування:

Крок1. Наріжте куряче філе на невеликі шматочки. Гриби наріжте тонкими пластинами. Картоплю очистіть і наріжте тонкими кружечками. Цибулю дрібно нашаткуйте.

Крок 2. На сковороді з розтопленим вершковим маслом обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте курку та гриби, смажте до готовності. Посипте борошном, перемішайте і влийте вершки. Тушкуйте на повільному вогні 5-7 хвилин. Приправте сіллю та перцем.

Крок 3. У горщики покладіть шарами: спочатку картоплю, потім курку з грибами. Повторіть шари.

Крок 4. Посипте кожен горщик натертим сиром. Запікайте в духовці за 180°C до золотистої скоринки, близько 20-25 хвилин.

Крок 5. Подавайте гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.

Читайте також:

Салат з авокадо, помідорами та шинкою: простий рецепт без майонезу

Жульєн з куркою та грибами: класичний рецепт святкової гарячої закуски

Тушкований хек з овочами: простий рецепт на кожен день