Філе минтая в клярі на сковороді: смачний і легкий рецепт
Філе минтая в клярі — це прекрасний вибір для тих, хто хоче потішити своїх близьких смачною та ситною стравою. Простота приготування та вишуканий смак зроблять цю страву однією з улюблених у вашому домі.
Філе минтая в клярі — це проста і водночас вишукана страва, яка підійде як для повсякденного обіду, так і для святкового столу. Хрустка золотава скоринка і ніжне рибне м'ясо всередині — справжнє задоволення для гурманів, пише 1000.menu.
Інгредієнти
Для приготування риби таким простим способом знадобляться такі продукти:
- філе минтая — 4 шматки;
- пшеничне борошно — 100 г;
- куряче яйце — 2 штуки;
- молоко — 100 мл;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком;
- рослинна олія для смаження.
Приготування
Крок 1. Підготовка філе.
Наріжте філе минтая на порційні шматки. Посоліть і поперчіть за смаком.
Крок 2. Приготування кляру.
У глибокій мисці змішайте борошно, яйця і молоко до однорідної консистенції. Додайте сіль і перець за смаком.
Крок 3. Обсмажування риби.
Обваляйте кожен шматок філе в клярі, забезпечуючи рівномірне покриття. Нагрійте сковороду з рослинною олією та обсмажте філе з кожного боку до золотистої скоринки.
Крок 4. Подача.
Подавайте гарячими, прикрасивши зеленню і скибочками лимона для свіжості.
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