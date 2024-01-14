Філе минтая в клярі на сковороді: смачний і легкий рецепт

Філе минтая в клярі — це прекрасний вибір для тих, хто хоче потішити своїх близьких смачною та ситною стравою. Простота приготування та вишуканий смак зроблять цю страву однією з улюблених у вашому домі.

Філе минтая в клярі — це проста і водночас вишукана страва, яка підійде як для повсякденного обіду, так і для святкового столу. Хрустка золотава скоринка і ніжне рибне м'ясо всередині — справжнє задоволення для гурманів, пише 1000.menu.

Інгредієнти

Для приготування риби таким простим способом знадобляться такі продукти:

філе минтая — 4 шматки;

пшеничне борошно — 100 г;

куряче яйце — 2 штуки;

молоко — 100 мл;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

рослинна олія для смаження.

Приготування

Крок 1. Підготовка філе.

Наріжте філе минтая на порційні шматки. Посоліть і поперчіть за смаком.

Крок 2. Приготування кляру.

У глибокій мисці змішайте борошно, яйця і молоко до однорідної консистенції. Додайте сіль і перець за смаком.

Крок 3. Обсмажування риби.

Обваляйте кожен шматок філе в клярі, забезпечуючи рівномірне покриття. Нагрійте сковороду з рослинною олією та обсмажте філе з кожного боку до золотистої скоринки.

Крок 4. Подача.

Подавайте гарячими, прикрасивши зеленню і скибочками лимона для свіжості.

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