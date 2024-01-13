Швидкий і смачний сніданок із найдоступніших продуктів: картопляні мафіни

Мафіни — це невеликі порційні кекси або випічка, які часто готують у спеціальних формах. Ця страва чудово підходить для смачного сніданку або швидкого перекусу.

Картопляні мафіни — це оригінальна і дуже зручна страва для швидкого сніданку, яка ідеально підійде тим, хто цінує свій час, але не хоче жертвувати смаком. Мафіни за цим рецептом готуються дуже просто, а продукти для них потрібні найдоступніші: картопляне пюре, ковбаса, сир і солоні огірки. Простим рецептом швидкого і смачного сніданку поділився сайт Smak.Ua.

Інгредієнти:

картопляне пюре — 250 г;

ковбаса — 70 г;

сир — 50 г;

яйце — 1 шт;

солоні огірки — 2 шт;

сметана — за смаком;

сіль — за смаком;

перець — за смаком.

Приготування

Крок 1

Наповніть формочки для мафінів картопляним пюре трохи більше ніж наполовину. За бажанням, із пюре можна сформувати бортики до верху форми.

Крок 2

Дрібно наріжте сир і ковбасу.

Крок 3

Додайте до сиру і ковбаси сире яйце, посоліть, поперчіть і добре перемішайте.

Крок 4

Викладіть суміш сиру та ковбаси на картопляне пюре у формочках.

Крок 5

Зверху покладіть кружечки огірка і злегка змастіть сметаною.

Крок 6

Поставте формочки в попередньо розігріту до 200 градусів духовку і випікайте приблизно 25 хвилин.

Крок 7

Готові мафіни остудіть, не виймаючи з форми, на решітці. Потім акуратно викладіть їх на тарілки, прикрасьте зеленню і подавайте до столу.

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