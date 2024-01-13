Швидкий і смачний сніданок із найдоступніших продуктів: картопляні мафіни
Мафіни — це невеликі порційні кекси або випічка, які часто готують у спеціальних формах. Ця страва чудово підходить для смачного сніданку або швидкого перекусу.
Картопляні мафіни — це оригінальна і дуже зручна страва для швидкого сніданку, яка ідеально підійде тим, хто цінує свій час, але не хоче жертвувати смаком. Мафіни за цим рецептом готуються дуже просто, а продукти для них потрібні найдоступніші: картопляне пюре, ковбаса, сир і солоні огірки. Простим рецептом швидкого і смачного сніданку поділився сайт Smak.Ua.
Інгредієнти:
- картопляне пюре — 250 г;
- ковбаса — 70 г;
- сир — 50 г;
- яйце — 1 шт;
- солоні огірки — 2 шт;
- сметана — за смаком;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком.
Приготування
Крок 1
Наповніть формочки для мафінів картопляним пюре трохи більше ніж наполовину. За бажанням, із пюре можна сформувати бортики до верху форми.
Крок 2
Дрібно наріжте сир і ковбасу.
Крок 3
Додайте до сиру і ковбаси сире яйце, посоліть, поперчіть і добре перемішайте.
Крок 4
Викладіть суміш сиру та ковбаси на картопляне пюре у формочках.
Крок 5
Зверху покладіть кружечки огірка і злегка змастіть сметаною.
Крок 6
Поставте формочки в попередньо розігріту до 200 градусів духовку і випікайте приблизно 25 хвилин.
Крок 7
Готові мафіни остудіть, не виймаючи з форми, на решітці. Потім акуратно викладіть їх на тарілки, прикрасьте зеленню і подавайте до столу.
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