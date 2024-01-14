Не тільки в кулінарії: альтернативні способи використання крохмалю

Крохмаль — це не тільки важливий інгредієнт у кулінарії, а й багатофункціональний засіб для дому та краси. Простота у використанні та доступність роблять його незамінним помічником у побуті.

Крохмаль відомий своїм застосуванням у кулінарії, але його можливості не обмежуються лише цим. Цей багатофункціональний продукт може бути використаний у найрізноманітніших сферах — від догляду за будинком до косметики, повідомляє ТСН.

Кілька незвичайних, але дуже корисних способів використання крохмалю.

1. Засіб для чищення для килимів і м'яких меблів.

Крохмаль відмінно вбирає бруд і жир, роблячи його чудовим засобом для чищення килимів і м'яких меблів. Просто посипте крохмалем забруднену поверхню, залиште на 30 хвилин, а потім ретельно пропилососьте.

2. Засіб для догляду за шкірою.

Крохмаль може використовуватися як натуральна присипка для шкіри. Він допомагає впоратися з подразненням, надмірною пітливістю і навіть опіками від сонця, завдяки своїм заспокійливим властивостям.

3. Сухий шампунь.

Крохмаль — чудова альтернатива сухому шампуню. Він вбирає надлишки жиру біля коріння волосся, роблячи його свіжим і чистим. Нанесіть трохи крохмалю на шкіру голови, залиште на кілька хвилин, а потім ретельно розчешіть волосся.

4. Помічник у пранні.

Крохмаль може використовуватися для надання додаткової жорсткості тканинам. Розчиніть трохи крохмалю у воді й обприскайте цим розчином білизну перед прасуванням. Це додасть речам гарного вигляду і легкості в догляді.

5. Натуральний засіб від комах.

Крохмаль може допомогти в боротьбі з комахами в будинку, особливо з мурахами. Посипте крохмалем місця, де ви помітили комах, і це допоможе відлякати їх.

6. Чищення килимових покриттів.

Якщо на килимі утворилася, наприклад, жирна пляма або сік, що пролився, проблемні ділянки потрібно засипати крохмалем, залишити його на кілька годин, щоб бруд і жир встигли вбратися в крохмаль, а потім пропилососити килим.

7. Миття вікон і дзеркал.

Якщо в мийний засіб для миття вікон додати крохмаль, мити вікна буде ще простіше й ефективніше, адже в такому разі на склі не залишаться непривабливі розводи.

8. Від неприємного запаху взуття.

Для цього слід усередину насипати трохи крохмалю і залишити їх на ніч до ранку. Вранці перед взуванням слід просто висипати крохмаль, за ніч запах має зникнути.

9. Добавка до наповнювача для котячого туалету.

Якщо у вашому домі мешкає чотирилапий друг, ви точно знаєте: як би часто не мінявся наповнювач у лотку, специфічний аромат все одно витатиме квартирою. У цьому випадку не обійтися без кукурудзяного крохмалю — він поглинає запахи. Додайте трохи крохмалю в наповнювач, і ви відразу помітите поліпшення.

Пробуйте ці поради, і ви здивуєтеся, наскільки корисним може бути звичайний крохмаль.

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