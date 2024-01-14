Салат із копченою ковбасою, кукурудзою та морквою: дуже смачно і ситно
Салат із копченою ковбасою ідеально підійде для тих, хто хоче швидко і легко приготувати смачну та ситну страву.
Салат із копченою ковбасою, кукурудзою та морквою — чудовий вибір для святкового столу або сімейної вечері. Рецепт досить простий, і що найголовніше, готується дуже швидко. Ця страва поєднує в собі простоту приготування і багатство смаку, повідомляє Оbozrevatel.
Інгредієнти
Для приготування салату знадобляться такі продукти:
- копчена ковбаса — 200 г;
- консервована кукурудза — 1 банка;
- свіжа морква — 2 штуки;
- цибуля ріпчаста — 1 головка;
- зелений салат (за вибором) — 100 г;
- майонез — 3 столові ложки;
- часник — 2 зубчики;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком;
- зелень для прикраси.
Приготування
Крок 1. Копчену ковбасу наріжте тонкими смужками або кубиками. Моркву очистіть і натріть на крупній тертці.
Крок 2. Цибулю дрібно наріжте. Якщо хочете пом'якшити смак цибулі, можна замаринувати її в оцті або лимонному соку на кілька хвилин.
Крок 3. Салатне листя промийте і порвіть на зручні для їжі шматки.
Крок 4. У мисці змішайте майонез із подрібненим часником, додайте сіль і перець за смаком.
Крок 5. У салатниці покладіть інгредієнти шарами: спочатку салат, потім кукурудзу, моркву, цибулю і копчену ковбасу.
Крок 6. Перед подачею полийте салат майонезною заправкою та акуратно перемішайте.
Прикрасьте готовий салат свіжою зеленню.
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