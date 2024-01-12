Французька класика: рецепт шоколадного фондану
Фондан — це "шоколад, що тане". Це повітряний бісквіт з рідкою шоколадною начинкою, який є одним з найулюбленіших шоколадних десертів у світі.
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко радить приготувати смачний французький десерт.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 180 г чорного шоколаду (2 плитки);
- 180 г вершкового масла (+20 г для змащення форм);
- 150 г цукру;
- 5 яєць;
- 100 г просіяного пшеничного борошна;
- 25 г темного какао-порошку;
- дрібка солі.
Для початку 180 г шоколаду ламаємо на дрібні шматочки та зʼєднуємо зі 180 г нарізаного кубиками вершкового масла. Ставимо суміш у вогнетривкій мисочці на парову баню і розтоплюємо до однорідного гладкого стану. Постійно помішуємо силіконовою лопаткою, щоб шоколад не перегрівся і не згорнувся.
5 яєць та 150 г цукру збиваємо вінчиком до білого кольору яєць і розчинення цукру.
Злегка остиглу шоколадну масу додаємо до збитих яєць і акуратно мішаємо.
Додаємо 100 г просіяного борошна з дрібкою солі та знову мішаємо до однорідності дуже акуратними рухами. Накриваємо масу харчовою плівкою і прибираємо в холодильник мінімум на 2 години (можливо, на ніч).
Форми для випікання змащуємо вершковим маслом (20 г) і посипаємо какао-порошком (25 г).
Наповнюємо форми тістом на 2/3 об'єму і відправляємо їх у розігріту до 180 градусів духовку на 7-8 хвилин. Час може залежати від розміру форм і властивостей духовки, за необхідності можна збільшити його на 1-2 хвилини.
Готовий фондан повинен залишитися в центрі трохи непропеченим. Дістаємо форми з духовки і даємо їм охолонути (хвилину). Якщо лишити його на більший час, він пропечеться повністю і не потече. Акуратно перевертаємо фондан на тарілку для подачі. Коли дістанете фондан з форми, можете трохи присолити його. Подавайте з морозивом.
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