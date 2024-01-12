Французька класика: рецепт шоколадного фондану

Фондан — це "шоколад, що тане". Це повітряний бісквіт з рідкою шоколадною начинкою, який є одним з найулюбленіших шоколадних десертів у світі.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко радить приготувати смачний французький десерт.

ІНГРЕДІЄНТИ:

180 г чорного шоколаду (2 плитки);

180 г вершкового масла (+20 г для змащення форм);

150 г цукру;

5 яєць;

100 г просіяного пшеничного борошна;

25 г темного какао-порошку;

дрібка солі.

Для початку 180 г шоколаду ламаємо на дрібні шматочки та зʼєднуємо зі 180 г нарізаного кубиками вершкового масла. Ставимо суміш у вогнетривкій мисочці на парову баню і розтоплюємо до однорідного гладкого стану. Постійно помішуємо силіконовою лопаткою, щоб шоколад не перегрівся і не згорнувся.

5 яєць та 150 г цукру збиваємо вінчиком до білого кольору яєць і розчинення цукру.

Злегка остиглу шоколадну масу додаємо до збитих яєць і акуратно мішаємо.

Додаємо 100 г просіяного борошна з дрібкою солі та знову мішаємо до однорідності дуже акуратними рухами. Накриваємо масу харчовою плівкою і прибираємо в холодильник мінімум на 2 години (можливо, на ніч).

Форми для випікання змащуємо вершковим маслом (20 г) і посипаємо какао-порошком (25 г).

Наповнюємо форми тістом на 2/3 об'єму і відправляємо їх у розігріту до 180 градусів духовку на 7-8 хвилин. Час може залежати від розміру форм і властивостей духовки, за необхідності можна збільшити його на 1-2 хвилини.

Готовий фондан повинен залишитися в центрі трохи непропеченим. Дістаємо форми з духовки і даємо їм охолонути (хвилину). Якщо лишити його на більший час, він пропечеться повністю і не потече. Акуратно перевертаємо фондан на тарілку для подачі. Коли дістанете фондан з форми, можете трохи присолити його. Подавайте з морозивом.

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