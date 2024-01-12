Люля-кебаб у духовці: рецепт соковитої м'ясної страви

Для приготування люля-кебаба не обов'язково мати гриль. Його можна приготувати в духовці, і він вийде не менш смачним.

Люля-кебаб — страва кухонь різних країн Близького Сходу у вигляді м'ясного фаршу, нанизаного на шампур і засмаженого на вугіллі. Її можна легко приготувати в домашніх умовах, і для цього не обов'язково розпалювати мангал: цілком достатньо буде звичайної духовки. Рецептом страви поділилися в блозі "Прості рецепти".

Люля-кебаб у духовці

Інгредієнти:

фарш — 1 кг;

велика цибуля — 3 шт;

болгарський перець — 1 шт;

морква — 1 шт;

картопля — 2-3 шт;

часник — 4 зубчики;

яйця — 2 шт;

сіль, перець, спеції за смаком;

зелень.

Спосіб приготування:

Цибулю почистити і натерти на крупній тертці, моркву теж натерти так само. Перець очистити від плодоніжки та насіння, дрібно порізати. До фаршу додати натерту моркву, подрібнену цибулю, болгарський перець, моркву, зелень, пропущений через прес часник, яйця, сіль і спеції. Усе добре перемішати і відбити. Сформувати люля — кебаби, скласти їх на деко, змащене олією. Відправити в духовку, розігріту до 200 градусів, на 30 хвилин. Перед подачею посипати маринованою цибулею із зеленню.

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