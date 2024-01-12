Чому не можна хапати кішку за шкірку: ветеринари назвали 6 наслідків

Хапання кішки за загривок може завдати їй серйозного болю і стресу, а також загрожує для людини наслідками. Вириваючись, налякана тварина може вкусити або подряпати господаря.

Коли кішка напаскудила в домі, перевернувши вазон, подряпавши шпалери або залишивши затяжки на шторах, деякі власники в пориві злості хапають тварину за загривок (або в народі за шкірку), щоб покарати її в такий спосіб або перенести подалі від місця інциденту. Однак ветеринари категорично не радять цього робити. Подібне захоплення домашнього улюбленця в такий спосіб загрожує наслідками. Що кажуть фахівці з цього приводу, зібрала у своєму блозі письменниця й експертка з домоводства Марта Стюарт.

За словами ветеринарів, кішок хапають за шкірку тільки в обмежених випадках: їхні мами в дитинстві, коли переносять кошенят з місця на місце, і під час спарювання. У дикій природі хижак може так схопити кішку під час бійки, щоб знерухомити її. Для неї це асоціюється з небезпекою, тому людям категорично так робити не можна.

Не варто забувати, що у кошенят шкіра на загривку еластична, але так буде не завжди. Тому кішки не носять їх за шкірку після двох місяців. Під час дорослішання тварини набирають вагу, а їхня шкіра грубіє і втрачає первісну еластичність. Якщо взяти кота за загривок і відірвати від землі, то можна нашкодити йому не тільки фізично, а й психологічно.

Занепокоєння

Хоча ви можете розглядати це як спосіб насварити або стримати неслухняну кішку, якщо ви візьмете її за шкірку, це може викликати у неї великий стрес.

"Така дія з боку людини позбавляє кішку можливості контролювати навколишнє середовище і рухи, що може викликати страх і занепокоєння і призвести до того, що вона відмахнеться від вас або втече", — каже Вітні Міллер, головний ветеринар Petco.

Агресія

Якщо ви будете хапати кішку за загривок, це може мати не дисциплінарний, а зовсім протилежний ефект, зробивши тварину агресивною. Хапання за шкірку може розлютити кішку, налякати її і заподіяти їй біль. Набагато кращий спосіб утримати кішку — повільно й обережно підійти до неї, утримуючи її нерухомо, пояснює доктор Геррі Ріхтер, засновник Ultimate Pet Nutrition.

Недовіра

Хапання за шкірку не тільки є контрпродуктивним способом утримати або знерухомити її, а й також може призвести до відсутності довіри між вами і вашим вихованцем.

"Людям ніколи не слід тримати або утримувати кішку за шкірку, оскільки це може поставити під загрозу їхню довіру до людини, яка з ними так поводиться. Згодом ваша кішка може пов'язати з вами біль, який вона відчуває, і це змусить її боятися вас", — додала доктор Міллер.

Спроба покарати тварину, тягаючи її за шкірку, загрожує недовірою з боку вашого вихованця Фото: Freepik

Біль

Якщо хапати за шкірку дорослого кота, то він відчуватиме біль. Набрана вага посилює натяг. Різке захоплення призводить до хворобливого перетискання м'язів шиї та розривання шкіри, що загрожує пошкодженням хребта і передавлюванням горла.

Ризик отримати травму

Кіт, який виривається і якого тримають за холку, може нашкодити не тільки собі, а й власнику. Намагаючись захиститися і врятуватися від болю, він активно б'є лапами з гострими пазурами і задіює зуби. Через це людина ризикує отримати рвані рани, після яких часто залишаються глибокі шрами.

Зміна поведінки

На тлі стресу може розвинутися стійка відлюдькуватість і глибока депресія. Тварини переживають ці стани по-різному. Одні стають апатичними, не реагують на позив і відмовляються від їжі, а другі активно демонструють своє невдоволення за допомогою залишення міток, псування меблів і дряпання рук. Лаяти кота за подібну поведінку абсолютно безглуздо, адже в цьому разі вина лежить виключно на людині.

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