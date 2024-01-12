Ніжна шарлотка з новим інгредієнтом: цікавий рецепт улюбленої випічки

Готову шарлотку перед подачею можна посипати цукровою пудрою. Завдяки кисломолочному сиру, вона має дуже ніжну консистенцію та насичений смак.

Якщо у вас у холодильнику є трохи сиру, а у вазі на столі кілька яблук, саме час приготувати смачнючу сирну шарлотку, яка скрасить похмурий холодний зимовий вечір. Як її зробити, розповіли в блозі "Збірник рецептів". Зазначимо, що особливих навичок кулінарії ця випічка не потребує.

Сирна шарлотка з сиром

Інгредієнти:

яйця — 3 шт;

цукор — 100 г;

розтоплене вершкове масло — 100 г;

кисломолочний сир — 200 г;

борошно — 200 г;

розпушувач — 10 г;

яблука — 2-3 шт.

Спосіб приготування:

Яйця добре збити з цукром, додати розтоплене вершкове масло, сир, просіяти борошно і розпушувач, добре перемішати. Тісто обов'язково має вийти густим. Вмішати в тісто трохи очищених від насіння і плодоніжки яблук, порізаних кубиками. Решту яблук порізати часточками.

Розподілити тісто по формі діаметром 20-22 сантиметри, укласти по колу часточки яблук, щоб вийшло, як ромашка.

Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 50-60 хвилин. Готовність шарлотки перевірити дерев'яною шпажкою. Якщо при протиканні шарлотки вона суха, випічка готова.

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