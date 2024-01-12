Рецепт простого салату з тунцем та яйцями

Страва є не тільки смачною. Один з її інгредієнтів, шпинат, вважається корисним для підтримки та втрати ваги.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко пропонує рецепт смачного та корисного салату.

ІНГРЕДІЄНТИ

Для салату:

2 яйця;

1 ст.л. олії;

1 томат;

185 г консервованого тунця (1 банка);

65 г бейбі шпинату;

15 г соняшникового насіння.

Для заправки:

4 ст.л. олії;

1 ч.л. гірчиці;

1 ст.л. червоного винного оцту.

Для початку в сотейник наливаємо окріп, додаємо 2 яйця кімнатної температури та варимо 8 хвилин після закипання. Готові яйця перекладаємо у холодну воду, охолоджуємо і чистимо. Нарізаємо начетверо.

Томат ріжемо часточками нашестеро. Якщо тунець консервований крупними шматками, злегка розминаємо його виделкою.

Робимо соус вінегрет: змішуємо до однорідності 4 ст.л. олії, 1 ч.л. гірчиці та 1 ст.л. винного оцту.

У тарілку викладаємо бейбі шпинат, 185 г консервованого тунця, яйця та томати. Заправляємо соусом, мішаємо та подаємо, притрусивши насінням.

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