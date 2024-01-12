Забудьте ці правила: 11 міфів про прибирання, які можуть принести більше шкоди, ніж користі

Методи прибирання, що передаються з покоління в покоління, не завжди є найкращим вибором. І навіть можуть пошкодити ті предмети, які ви миєте так, як вас вчила бабуся.

Багато людей вчаться прибиранню з різних джерел. Один батько розповідає вам секрет видалення плям крові, інший показує, як мити машину, бабуся дає вам список правил догляду за своєю улюбленою чавунною сковорідкою, перш ніж передати її наступному поколінню. У наш час порада з прибирання також може прийти від TikTok, YouTube або вашого улюбленого блогера. Але далеко не всі поради з прибирання дієві, ба більше, вони можуть зашкодити. Які поради шкідливі, пише BHG.

Щоб допомогти вам розібратися, які загальні поради та рекомендації з прибирання застаріли або просто не працюють, ми склали список.

Чавунні сковороди не можна мити з милом

Чавунний посуд має безліч правил використання. І хоча деякі правила поводження з чавуном, як-от негайне сушіння його, щоб уникнути іржі, правильні, є одне правило, від якого можна відмовитися: помийте чавунну сковороду з милом. Ідея, що лежить в основі правила "не використовувати мило", полягає в тому, що мило може змити масляний шар, який надає чавуну антипригарних властивостей. Однак мити чавунну сковорідку з мийним засобом можна і потрібно. Їй це не зашкодить. Просто під час наступного готування знову змастіть її тонким шаром олії.

Техніка самоочищається

Легко випустити з уваги необхідність чищення речей, які ми використовуємо для чищення інших речей, але побутову техніку, таку як посудомийні та пральні машини, необхідно регулярно чистити й обслуговувати, щоб забезпечити її правильну роботу. Регулярне чищення і технічне обслуговування також гарантують, що прилади не становлять загрозу безпеці та запобігають довгостроковим пошкодженням.

Завжди періть одяг у холодній воді

Рекомендується прати одяг у холодній воді, за деякими винятками. Хоча холодна вода економить гроші та дбайливіше впливає на одяг, у деяких випадках рекомендується прати в теплій або гарячій воді. Сильно забруднені речі, деякі види білого одягу і все, що носила хвора людина, найкраще прати в теплій або гарячій воді.

Використовуйте газету для очищення вікон

Ідея використання газети для миття вікон розумна: вона може висушити скло, не залишаючи після себе ворсу і смуг. Однак використання газети для миття вікон застаріло, оскільки існують кращі варіанти. Замість газети, через яку ваші руки можуть залишитися в чорнилі, використовуйте тканину з мікрофібри або скребок.

Лак для волосся видаляє чорнильні плями

Ідея використання лаку для волосся для видалення чорнильних плям полягає в тому, що спирт у лаку для волосся сприяє вицвітанню і видаленню чорнила. Хоча це правда, що спирт видаляє чорнильні плями, більшість сучасних формул лаків для волосся більше не покладаються на спирт як один з активних інгредієнтів. Крім того, лак для волосся залишає липкий залишок, який сам собою може залишити пляму. Відмовтеся від цього на користь більш ефективних способів видалення чорнильних плям.

Біле вино видаляє плями від червоного вина

Старий трюк господині — використовувати біле вино для видалення плям від червоного вина після розливу — працює, але це не найкращий вибір для видалення червоного вина з одягу, м'яких меблів або килима. Проблема з використанням білого вина для видалення плям від червоного вина полягає в тому, що біле вино з часом окислюється, залишаючи власну пляму. До того ж, це марна трата відмінного білого вина!

Мийте машини засобом для миття посуду

Занадто часто можна побачити, як люди використовують розбавлене мило для миття посуду для миття кузова автомобіля, але це погана ідея: мило для посуду може зняти захисний восковий шар з автомобіля, що зробить лакофарбове покриття вразливим для подряпин і вм'ятин. Замість цього використовуйте мило для автомийки, яке призначене для нанесення на автомобільну фарбу, прозоре покриття і віск.

Поліроль для меблів потрібен для видалення пилу

Коли справа доходить до чищення дерев'яних меблів, краще менше, та краще. Не використовуйте поліроль для меблів, який може залишити після себе залишки, що з часом перетворюються на липкі нарости, і натомість використовуйте тканину з мікрофібри для видалення пилу та полірування дерев'яних меблів. Якщо необхідне більш глибоке очищення, використовуйте суміш рівних частин оливкової олії, денатурованого спирту, живичного скипидару і процідженого лимонного соку.

Оцет може очистити все

Це правда, що дистильований білий оцет — універсальний засіб для чищення, який можна використовувати для багатьох домашніх справ. Але є деякі поширені предмети домашнього вжитку і матеріали, як-от мармур, граніт, затирка, електроніка та гума, які не слід чистити оцтом, щоб уникнути дорогого збитку.

Миття посуду вручну ефективніше, ніж у посудомийній машині

Миття посуду в посудомийній машині, а не вручну, економить воду й електроенергію та робить посуд чистішим, ніж під час миття вручну. Хоча повне завантаження посудомийної машини ідеальне, навіть невелике завантаження посудомийної машини є більш ефективним з погляду використання води та енергії, ніж миття посуду вручну.

Пральний порошок — ефективний засіб для миття підлог

У TikTok є безліч поганих порад з прибирання, зокрема використання прального порошку для приготування розчину для миття підлог. Використання прального порошку як засобу для миття підлог є марнотратним, потенційно небезпечним і може призвести до дорогого і незворотного пошкодження паркету твердих порід, штучної деревини листяних порід і ламінату. Замість цього використовуйте засоби для чищення, призначені саме для вашого підлогового покриття.

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