Як прибрати шерсть домашніх улюбленців із дивана

Ми любимо своїх домашніх улюбленців, але вони всюди залишають свою шерсть. Є кілька способів, як прибрати її з меблів.

Як батьки домашніх тварин ми любимо наших пухнастих друзів, але їхня шерсть — це єдиний мінус. Любителі домашніх тварин постійно шукають найкращий спосіб видалити шерсть домашніх тварин із дивана, килимів та інших меблів. Якщо меблі вберегти від шерсті неможливо, є прості способи їх відчистити. Про це пише BHG.

Виробники диванів використовують код на бирці, щоб підказати, як краще чистити оббивку. Бирка зазвичай ховається в непомітному місці, зазвичай під сидінням. А рекомендації до чищення вказані у вигляді буквених символів:

W = Тільки вологе / водне очищення;

S = Тільки сухе чищення розчинником;

SW = Сухе очищення з розчинником і/або вологе чищення;

X = Тільки професійне чищення або прибирання пилососом.

Пилосос для максимального очищення

Найкращий спосіб видалити шерсть домашніх тварин із дивана — ще й найпростіший. Просто пройдіться пилососом по оббивці. Регулярно пилососьте диван за допомогою насадки-щітки для оббивки. Якщо у вас немає насадки-щітки, недорогі універсальні набори насадок можна придбати в інтернеті, у магазинах товарів для дому або господарських магазинах.

Якщо використання повнорозмірного пилососа кілька разів на тиждень для меблів не здається вам ідеальним варіантом, купіть портативний пилосос.

Використовуйте інструменти для видалення шерсті

Липкі валики та щітки для меблів — ще одна важлива зброя у вашому арсеналі для боротьби з котячою та собачою шерстю. Можна придбати великі липкі ролики з висувною ручкою. Також є валики з мікроволокном, які економніші та краще підходять для прибирання шерсті.

Звичайні предмети побуту

Купувати спеціальні інструменти для видалення шерсті домашніх тварин не обов'язково — деякі предмети повсякденного вжитку впораються з прибиранням не гірше. Один із найдешевших і найкращих способів видалити шерсть домашніх тварин із дивана й інших м'яких меблів — надіти гумову рукавичку та провести рукою по поверхні. Завдяки гумі волосся скочується в грудку, що полегшує збирання й утилізацію. Злегка волога рукавичка може допомогти в цьому процесі, але звіртеся з табличкою з чищення на дивані, щоб переконатися, що тканину можна безпечно піддавати впливу води. Вологу губку для миття посуду можна використовувати так само, як гумову рукавичку, щоб зібрати з дивана шерсть домашніх тварин.

І не забувайте: перед тим, як прати чохли, видаліть шерсть, інакше вона заб'є злив пральної машини. А щоб ваші улюбленці залишали менше шерсті, регулярно їх вичісуйте.

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