Незвичайний рецепт із курячого фаршу: гнізда із сиром та овочами в духовці

Якщо вам набридли котлети та тюфтельки, приготуйте курячі гнізда з сиром, перцем і помідорами. Вони не тільки мають гарний вигляд, а й виходять неймовірно смачними. І найголовніше — готувати їх легко і просто.

Курячі гнізда в духовці — це ідеальний варіант страви з фаршу, коли хочеться різноманітності та чогось особливого на вечерю. Ви можете взяти цей рецепт за основу та поекспериментувати з начинкою. Обирайте ті продукти, які вам більше подобаються. Це можуть бути різноманітні овочі, гриби або бекон із вареними яйцями. Рецептом цих оригінальних гнізд із фаршу поділився сайт "ЯБ Поїла".

Інгредієнти:

куряча грудка — 500 г;

яйце — 1 шт;

жовток — 1 шт;

молоко — 100 мл;

помідори — 2 шт;

сир твердий — 200 г;

перець болгарський — 1 шт;

цибулька — 1 шт;

сухарики — 60 г;

рослинна олія — 3 ст. л.;

базилік, паприка, сіль, перець — усе за смаком.

Приготування

Крок 1

Курку подрібнюємо в блендері або м'ясорубці. Сухарі замочуємо в молоці, додаємо до фаршу. Туди ж відправляємо яйце, нарізану цибулю, базилік, паприку, сіль і перчик. Усе добре перемішуємо.

Крок 2

Із фаршу ліпимо кульки, робимо в них заглиблення для начинки. Викладаємо на розігріту пательню з олією і трохи обсмажуємо знизу.

Крок 3

Готуємо деко, вистилаємо папером для випічки, викладаємо гнізда.

Крок 4

Для начинки кубиками ріжемо помідори, перець, сир, змішуємо. Наповнюємо цією сумішшю наші гнізда.

Крок 5

Жовток збиваємо, змащуємо ним гнізда. Духовку гріємо до 180 градусів, запікаємо гнізда хвилин 20-25.

Крок 6

Готові гнізда викладаємо на тарілки і подаємо гарячими.

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