Секрети німецької кухні: незвичайний пивний суп із гірчицею та вершками

Німецький пивний суп — це традиційна страва, яка має глибоке коріння в німецькій кулінарній культурі. Основою супу є пиво, що надає йому унікального та неповторного смаку.

Пивний суп вважається старовинною стравою, яка протягом багатьох століть була популярною в Німеччині. Сьогодні пивний суп можна знайти як у традиційних німецьких ресторанах, так і в меню сучасних закладів. Рецептом пивного супу поділився жіночий портал Ivona.

Цей суп — приклад того, як алкогольні напої можуть бути використані як важливий інгредієнт у приготуванні їжі, надаючи стравам унікальних смакових ноток.

Традиційно для приготування пивного супу використовують світле або темне пиво залежно від регіону та особистих уподобань кухаря. Рецепти пивного супу можуть варіюватися залежно від регіону Німеччини. Наприклад, у деяких рецептах використовують яйця, додаючи їх для отримання більш густої і кремової текстури.

Інгредієнти:

масло вершкове — 4 ст. л.;

морква — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

часник — 2 зубки;

борошно — 1/4 склянки;

молоко — 1 склянка;

пиво — 450 мл;

гірчиця діжонська (зернова) — 1 ст. л.

Приготування

Крок 1

Розігрійте вершкове масло в каструлі. Додайте дрібно нарізані моркву, часник і цибулю. Пасеруйте овочі до м'якості.

Крок 2

Всипте в каструлю борошно і гарненько перемішайте та обсмажте до золотистого кольору.

Крок 3

Поступово вливайте молоко, інтенсивно помішуючи, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися.

Крок 4

Додайте пиво та гірчицю. Доведіть суп до кипіння, зменшіть вогонь і варіть до загустіння.

Крок 5

Зніміть суп із вогню, додайте тертий твердий сир і ще раз перемішайте.

Подавайте пивний суп гарячим, посипавши свіжою зеленню з хрустким свіжим хлібом. Ось і все! Простий, але дуже смачний і незвичайний німецький пивний суп готовий. Приємного апетиту!

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