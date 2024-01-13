Психосоматичні причини, які викликають проблеми з горлом - пояснення фахівців

Якщо вас часто турбують проблеми з горлом і ви не розумієте в чому причина. Бережете себе, а проблеми з горлом продовжуються? Тоді варто шукати причини глибше. Інколи не завжди фізичні недуги виникають через фізіологічні причини. Викликати проблеми з горлом також можуть і психосоматичні фактори.

Психосоматика — це цілий напрямок в медицині, який поєднує в собі психологію, фізіологію та біологію. Цей напрямок в медицині рекомендує лікарям при встановлені діагнозу звертати увагу не лише на фізичні недуги пацієнта, а і його емоційний стан. Як пояснила регресологиня Катерина Дігтяренко, у психосоматиці проблеми з горлом означають замовчування та невисловленість.

"Нам все дитинство говорили "не розумний", "багато ти розумієш", "досить кричати", "нікому не цікаво, що ти хочеш! Буде, як я скажу", "дурощів не кажи" і таких прикладів мільйони. Усі вони призводять до знецінення себе та невміння говорити щось важливе, проявляти себе. Тому що, в голові відразу з'являються фрази "та хто мене слухатиме?", "Я нічого не можу, не знаю", "я нікому не цікавий/на". Образи ми теж накопичуємо в собі і не говоримо про них, адже Бог терпів і нам велів або що говорити, все одно нічого не змінитися! Зміниться! Вас почнуть чути, ви будете образи і невдоволення вимовляти, а не залишати в собі, а значить, здоров'я буде краще. Адже вся ця невисловленість у результаті призводить до болю в горлі, ангін, проблем зі щитовидкою і навіть онко",- пояснює фахівчиня.

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Як лікувати біль в горлі викликаний психосоматикою?

Якщо вас турбує біль в горлі, але медичних пояснень лікарі не знаходять. Ймовірніше всього, якраз справа в психосоматиці. Якщо так, то таких пацієнтів варто відправити в першу чергу на консультацію до психолога.

Не панікуйте, ніхто вас не буде класти в психлікарню, чи промивати вам мозок. Ймовірніше всього, ви маєте якісь психологічні барʼєри в житті, які не можете відпустити. Через це організм дає збій.

Звісно, психолог, це лише варіант людини, яка допоможе розібратися з вашими проблемами, якщо у вас не виходить це зробити самостійно.

Однак вирішення проблем криється на самій поверхні, щоб вилікувати горло і психосоматичні болі варто вчитися говорити та не боятися. Саме це є причиною прояву цих симптомів.

Якщо самотужки вам не вдається цього зробити, тоді краще за все ж звернутися до фахівця, який допоможе вирішити ваше питання.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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