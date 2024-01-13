13 січня 2024 року: святих Єрміла і Стратоніка — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна вмиватися до обіду і ображати домашніх тварин. Чути тріск дерев у лісі цього дня — будуть затяжні морози.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих Єрміла і Стратоніка. Вони жили на початку IV століття під час правління імператора Ліцинія, який був відомий своїми гоніннями за християнами. Обидва святих загинули мученицькою смертю за віру.

Що не можна робити 13 січня:

ображати домашніх тварин;

сваритися і злословити;

умиватися до обіду.

Народні прикмети та повір'я:

чути тріск дерев у лісі — будуть затяжні морози;

кішка потягується і спить животом догори дригом — чекайте потепління;

собака згорнувся калачиком — до похолодання;

коло навколо місяця означає, що скоро почнеться заметіль.

День ангела святкують:

Афанасій, Єлеазар, Єрміл, Іринарх, Максим, Никодим, Никифор, Папірін, Пахомій, Петро, Стратонік, Яків.

Народилися сьогодні:

1977 рік — Орландо Блум, англійський актор театру, кіно і телебачення.

Також цього дня:

1854 рік — Фаас Ентоні з Філадельфії отримує патент на новий музичний інструмент — акордеон;

1989 рік — у всій Великій Британії комп'ютери були вперше паралізовані вірусом "Friday the 13th" ("П'ятниця, 13-те"), відомим також під назвою "Jerusalem", який періодично активізується в дні, коли 13 число припадає на п'ятницю;

1999 рік — 36-річний Майкл Джордан, жива легенда американського баскетболу, офіційно оголошує, що залишає команду "Чикаго Булз" і припиняє професійну кар'єру баскетболіста.