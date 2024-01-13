Болгарський варіант надзвичайно смачного пирога "Пататнік": простий і швидкий рецепт

Пататник — це традиційний болгарський пиріг, який тісно пов'язаний з кулінарною культурою регіону Родопських гір. Основний інгредієнт цієї страви — картопля, тому пиріг дуже доступний і популярний у місцевих жителів.

Пататник — це картопляний пиріг без м'яса з чудовим вершковим смаком. Сушена м'ята надає випічці особливої родзинки. Оригінальний картопляний пиріг стане прекрасною вечерею для всієї родини. Рецепт опублікував кулінарний сайт Shuba.

Пататник традиційно готують у Родопських горах, де він служить як повсякденною, так і святковою стравою. Цей пиріг часто подають на сімейних урочистостях. Іноді в пататник додатково додають бринзу або інший місцевий сир.

Пататник зазвичай подають гарячим, часто з кислим молоком або йогуртом.

Інгредієнти:

картопля — 1.5 кг;

цибуля ріпчаста — 2 шт;

перець болгарський червоний — 2 шт;

м'ята сушена — 4 ч. л;

олія рослинна — 2 ст. л;

масло вершкове 73% — 3 ст. л;

борошно пшеничне — 4 ст. л;

яйця курячі — 4 шт;

перець чорний мелений — за смаком;

сіль — за смаком.

Приготування

Крок 1

Почистіть картоплю і цибулю та болгарський перець. Натріть очищені картоплю і цибулю на великій тертці у велику ємність. Наріжте дрібно перець і додайте його до інших овочів.

Крок 2

В окремій ємності збийте яйця. Приправте овочі сіллю та чорним перцем. Додайте м'яту та рослинну олію. Вилийте в ємність яєчну суміш і ретельно все перемішайте.

Крок 3

Змастіть форму для запікання вершковим маслом. Для цього має вистачити 1-2 столових ложки і присипте борошном, на це піде кілька столових ложок.

Крок 4

Викладіть у форму картопляну масу і розрівняйте поверхню. Зверху присипте борошном, що залишилося. Наріжте вершкове масло, що залишилося, і покладіть його зверху на пиріг.

Крок 5

Випікайте пиріг у розігрітій до 220⁰С духовці протягом приблизно 40-45 хвилин.

Крок 6

Дайте пирогу охолонути у формі та подавайте до столу.

Ваші близькі гідно оцінять смак болгарського картопляного пирога. Приємного апетиту!

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