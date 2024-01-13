Неймовірно соковита квашена капуста з яблуками: буде готова всього за три дні

Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто шукає незвичайні та водночас здорові варіанти закусок. До речі, така капуста — чудовий спосіб урізноманітнити повсякденне меню й потішити себе та близьких чимось новеньким.

Коли захочеться чогось особливого на столі, обов'язково спробуйте квашену капусту з яблуками. Ця закуска — справжній кулінарний хіт, який вразить вас своїм насиченим і гармонійним смаком. Яблука надають капусті особливого фруктового акценту, роблячи її не тільки ароматнішою, а й кориснішою. Цей рецепт, який опублікував сайт Hyser, стане вашим фаворитом.

Інгредієнти:

капуста — 1 кг;

яблука — 250-300 г;

морква — 80 г;

сіль — 15 г;

перець духмяний ямайський 1-3 горошини;

перець чорний — 3-5 горошин;

гвоздика сушена — 2 бутони;

Приготування

Крок 1

Видаліть з капусти пошкоджене листя і наріжте її тонкими смужками за допомогою ножа, терки або шатківниці. Помістіть капусту у велику ємність.

Крок 2

Очистіть і натріть моркву на середній тертці та додайте до капусти. Приправте овочі сіллю й акуратно перемішайте, трохи придавлюючи їх руками, щоб вони пустили сік.

Крок 3

Наріжте яблука на четвертинки, видаліть серцевину їх слайсами.

Крок 4

Покладіть приблизно третю частину капусти та моркви в глибоку миску. Покладіть шар яблучних слайсів, додайте кілька горошин чорного і ямайського перцю та бутони сушеної гвоздики.

Повторити кілька разів шари капусту з морквою і яблук зі спеціями.

Крок 5

Накрийте капусту тарілкою і помістіть зверху прес. Це може бути бутель із водою. Поставте ємність із капустою в темне місце з кімнатною температурою.

Крок 6

Щодня протягом трьох діб вранці та ввечері проколюйте капусту дерев'яною шпажкою, щоб виходили гази, які утворилися внаслідок бродіння.

Крок 7

Через три дні перекладіть квашену капусту з яблуками в чисту ємність і приберіть у холодильник.

Крок 8

Готову капусту можна приправити маринованою цибулею та нерафінованою соняшниковою олією. Так буде ще смачніше та корисніше.

Хоч приготування капусти за цим рецептом — процес для терплячих кулінарів, але результат цілком гідний довгого очікування. Приємного апетиту!

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