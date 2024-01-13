Пухнасті співрозмовники: 10 найголосистіших порід котів (фото)

Кішки використовують нявкання у спілкуванні з людиною. Воно так само індивідуальне, як і тварина.

Нявкання — це досить складний спосіб комунікації котів. Вокальні звички та голоси котів так само індивідуальні, як і в людей. Ваш улюбленець може бути справжнім мовчуном або, навпаки, постійно видавати звуки. У кішок різних порід нявкання також звучить по-різному. За словами Беккі Моссор, керівниці відділу навчання кішок у Basepaws, вокалізація у кішок вже давно є предметом інтересу, а також відмінності у вокалізації між дикими та домашніми кішками.

За її словами, звуки кішок більше призначені для спілкування зі своїми людьми, ніж для контакту один з одним. Серед безлічі порід є особливо голосисті, і люди, які хочуть бачити у своєму улюбленці ще й співрозмовника, часто обирають представників перелічених нижче порід.

Американський бобтейл

Якщо ви шукаєте кішку, яка любить розмовляти і яку можна навчити ходити на повідку, зверніть увагу на американського бобтейла. Ця порода також дуже добре ладнає з дітьми.

Американський бобтейл добре ладнає з дітьми Фото: kot-pes.com

Балінезійська кішка

Ця порода має не тільки струнку і гнучку статуру, а й може похвалитися гучним голосом. Вона любить "розмовляти". Її вокалізація дуже виразна, але все ж м'якша за тоном, ніж у сіамської кішки.

У балінезійської кішки дуже виразна вокалізація Фото: Getty

Бенгальська кішка

Бенгальська кішка, як і її далекі предки, леопарди, ягуари та оцелоти, — спраглий уваги альпініст, який кликатиме вас зі свого сідала. Ви можете навчити деяких кішок ходити на повідку, і вони збережуть своє грайливе ставлення навіть ставши дорослими.

Бенгальська кішка залишається грайливою і товариською навіть у солідному віці Фото: Getty Images

Бірманська кішка

Грайливі та орієнтовані на людей, бірманці першими дарують і отримують ласку в домі. У цієї кішки більш м'яке нявкання, і вона дуже любить комунікувати голосом зі своїми господарями.

Бірманська кішка любить задушевні бесіди зі своїми людьми Фото: Соцмережi

Оцикет

Оцикет може бути домашньою кішкою, але за зовнішнім виглядом вона близька до свого дикого коріння з такими типами шерсті, як жовтувато-коричневий, коричневий, лавандовий і чорно-сріблястий. Впевнені в собі і дуже розумні, ці кішки з готовністю зустрінуть вас і будь-яких відвідувачів, які прийдуть до ваших дверей. Як і їхні пращури, оцикети володіють доволі сильним голосом, що дозволяє їм здалеку нагадати про себе.

Від своїх диких предків оцикет успадкував гучний голос Фото: lapkins.ru

Орієнтал

Орієнтали — порода, яка дуже любить людське товариство і міцно прив'язується щонайменше до одного члена сім'ї. Вони здатні голосно муркотіти в обіймах господаря і так само нестямно кричати, якщо надовго залишаються вдома самі.

Орієнтали наскільки красиві, настільки ж і товариські Фото: Getty Images

Петербурзький сфінкс (Петерболд)

Петерболд — безшерста порода, яка потребує регулярного догляду. Ці кішки, як правило, ладнають практично з усіма — дорослими, дітьми, собаками та іншими домашніми тваринами. У компанії людини вони досить голосно нявкають, висловлюючи весь спектр своїх емоцій.

Сіамська кішка

Сіамська порода — мабуть, одна з найгучніших і найбалакучіших. Ці кішки неймовірно товариські, розумні та красномовні. Своїм нявканням вони здатні розважати не тільки господарів, а й кожного, хто їм сподобається.

Сіамські кішки — одна з найгучніших порід Фото: petsvillage.ru

Сфінкс

Ця порода кішок добродушна, рухлива і голосно нявкає, тому у вас буде багато можливостей поговорити зі своєю кішкою. Сфінкси люблять увагу і сторицею дадуть відповідь вам, якщо ви захочете з ними поговорити.

Сфінкси дуже доброзичливі та балакучі Фото: domashniy.ru

Тонкінська кішка

Тонкінська кішка є відносно новою породою, яка виникла в середині ХХ-го століття від схрещування сіамської та бірманської породи кішок. Ця товариська особистість славиться гучним нявканням і муркотінням, що вмить викликає прихильність до них не тільки власників, а й інших людей. Кішки відрізняються гострим розумом, мають власну думку з приводу того, що відбувається навколо них, запам'ятовують кожну людину і мають до кожного певне ставлення.

Тонкинська порода — одна з наймолодших порід кішок Фото: Вiкiпедiя

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