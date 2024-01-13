Дивовижний смак у кожному шматочку: рецепт ніжного чізкейка
Щоб поласувати смачним десертом, зовсім не обов'язково купувати дорогий вершковий сир і випікати чізкейк, дотримуючись температурних режимів.
На приготування цього чізкейка без випічки піде приблизно 30-40 хвилин. Але враховуйте, що десерт має застигнути. Для цього чізкейк має простояти в холодильнику приблизно 8-10 годин, так він набуде вишуканого смаку, який точно сподобається всім, хто його спробує. Рецептом шикарного чізкейка без випічки поділився жіночий журнал Storinka.
Інгредієнти
- сир — 700 гр;
- печиво топлене — 350 гр;
- молоко згущене — 300 гр;
- желатин — 30 г;
- масло вершкове — 125 гр;
- вершки — 150 мл;
- цукор ванільний — 10 гр;
- молоко — 125 мл.
Приготування
Крок 1
Подрібніть печиво на крихту за допомогою блендера або качалки і помістіть його в ємність. Розтопіть вершкове масло на водяній бані та додайте його до крихти.
Крок 2
Застеліть роз'ємну форму для випічки харчовою плівкою, перекладіть у неї суміш масла і печива, розрівняйте і щільно утрамбуйте.
Крок 3
Висипте желатин у ківш або залізну миску, залийте холодним молоком і дайте йому набрякнути протягом 10-15 хвилин.
Крок 4
У чашу блендера помістіть сир, ванільний цукор, згущене молоко і масло. Збийте все до однорідного стану.
Крок 5
Підігрійте желатин на водяній бані й тонкою цівкою влийте його в сирну масу. Дуже важливо не дати желатину закипіти. Збити суміш ще раз до повної однорідності та її вилити в підготовлену форму з печивом.
Крок 6
Поставити десерт у холодильник на 8 годин, зняти форму і видалити харчову плівку.
Можна прикрасити чізкейк свіжими ягодами та фруктами, цукатами або варенням. Приємного апетиту!
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