Дивовижний смак у кожному шматочку: рецепт ніжного чізкейка

Щоб поласувати смачним десертом, зовсім не обов'язково купувати дорогий вершковий сир і випікати чізкейк, дотримуючись температурних режимів.

На приготування цього чізкейка без випічки піде приблизно 30-40 хвилин. Але враховуйте, що десерт має застигнути. Для цього чізкейк має простояти в холодильнику приблизно 8-10 годин, так він набуде вишуканого смаку, який точно сподобається всім, хто його спробує. Рецептом шикарного чізкейка без випічки поділився жіночий журнал Storinka.

Інгредієнти

сир — 700 гр;

печиво топлене — 350 гр;

молоко згущене — 300 гр;

желатин — 30 г;

масло вершкове — 125 гр;

вершки — 150 мл;

цукор ванільний — 10 гр;

молоко — 125 мл.

Приготування

Крок 1

Подрібніть печиво на крихту за допомогою блендера або качалки і помістіть його в ємність. Розтопіть вершкове масло на водяній бані та додайте його до крихти.

Крок 2

Застеліть роз'ємну форму для випічки харчовою плівкою, перекладіть у неї суміш масла і печива, розрівняйте і щільно утрамбуйте.

Крок 3

Висипте желатин у ківш або залізну миску, залийте холодним молоком і дайте йому набрякнути протягом 10-15 хвилин.

Крок 4

У чашу блендера помістіть сир, ванільний цукор, згущене молоко і масло. Збийте все до однорідного стану.

Крок 5

Підігрійте желатин на водяній бані й тонкою цівкою влийте його в сирну масу. Дуже важливо не дати желатину закипіти. Збити суміш ще раз до повної однорідності та її вилити в підготовлену форму з печивом.

Крок 6

Поставити десерт у холодильник на 8 годин, зняти форму і видалити харчову плівку.

Можна прикрасити чізкейк свіжими ягодами та фруктами, цукатами або варенням. Приємного апетиту!

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