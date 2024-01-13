Наречена в чорних мікрострінгах: Джулія Фокс знову відзначилася вбранням для виходу (фото)

Модель відома своєю любов'ю до епатажу. Цього разу її образ мала змогу оцінити Анна Вінтур, одна з найавторитетніших критикинь у світі моди.

33-річна американська модель і акторка італійського походження Джулія Фокс, яка останні кілька тижнів не заявляла про себе, ефектно увірвалася на сторінки таблоїдів після своєї появи на заході Sotheby's Celebrates Visions of America з CFDA в Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

Дівчина обрала для вечірки химерний весільний образ, який складався з накинутої на голову чи то фати, чи то вуалі з густим воланом, що закривав напівоголені груди, чорних мікротрусиків, білої укороченої водолазки без рукавів, з'єднаної на спині зі спідницею, яка спереду трималася на середині стегон моделі.

Білі мереживні рукавички без пальців і мініатюрна біла сумочка завершили її модний образ.

Для макіяжу Джулія використовувала білі тіні, чорну підводку і помаду.

Образ Фокс не вислизнув від уваги головної редакторки Vogue Анни Вінтур. Модель не зробила спільне фото з акулою моди, але мило поспілкувалася з моделлю і фотографом Річі Шазамом.

В одному з торішніх інтерв'ю Фокс зізналася, що вона завжди любила одягатися зухвало і заради красивих речей йшла на ризик.

"У мене ніколи не було грошей на одяг, тому я ходила в усі ці хороші магазини на П'ятій авеню і крала чудовий одяг", — розповіла вона.

Актриса зазначила, що їй подобалося переробляти речі, розрізаючи їх, щоб оголити максимум тіла. Пізніше, ставши знаменитою, вона не стала зраджувати своєму почуттю стилю.

"Я навіть не усвідомлювала, що існує такий кодекс, коли ти стаєш знаменитістю або кимось іще, то багато що залежить від того, хто тебе одягає. Спочатку я носила речі великих брендів, але потім подумала: "Почекай, інші речі цікавіші". Це не я намагалася знехтувати більшими брендами. Я не усвідомлювала, що політика працює не так. Ви повинні носити бренди. Є одна дивна ненаписана річ. Потім я просто відчуваю, що вони скасували мене. Але насправді я скасувала їх першою. І зрештою вони все одно копіюють мене", — впевнена вона.

Наприкінці минулого року Джулія випустила книгу своїх спогадів, які The Guardian назвала "мемуарами дикої дитини".

"Лише 50 сторінок у мемуарах Джулії Фокс присвячені опису двох її найгучніших ролей — спершу акторки, яка прославилася в "Необроблених коштовностях", а потім — подруги Каньє Веста. Решта 260 — це приголомшлива історія її життя: від бездоглядного дитинства в Нью-Йорку до бойфренда на острові Райкерс, її роботи в ролі домінатрікс і героїнової залежності, яка ледве не вбила її", — йшлося в рецензії.

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс пройшла перевірку на детекторі брехні і розповіла, хто став причиною її розриву з Каньє Вестом.