Для затишного зимового чаювання: ніжний і ароматний лимонний кекс
Рецепт просто створений для любителів ароматної випічки та цитрусових, у яких мало вільного часу для готування.
Лимонний кекс стане чудовим доповненням до ранкової кави або вечірнього чаю. Готується десерт досить швидко і дуже легко. Про те, як приготувати смачний лимонний кекс, розповів журнал Elegant Woman.
Інгредієнти
- борошно — 350 г;
- яйця курячі — 6 шт;
- масло вершкове — 200 г;
- цукор — 250 г;
- пудра цукрова — 2 ч.л;
- розпушувач — 1,5 ч.л;
- цедра 1 лимона;
- сік лимона — 3 ст.л.
Важливо: вершкове масло і яйця потрібно попередньо дістати з холодильника, вони мають бути кімнатної температури.
Приготування
Крок 1
Збийте яйця за допомогою міксера або вінчика разом із половиною вказаної кількості цукру в пишну масу.
Крок 2
Збийте в іншій ємності масло кімнатної температури та другу половину цукру до однорідного стану. Додайте цедру і сік лимона. Потім у кілька прийомів додайте борошно з розпушувачем і збиті яйця.
Крок 3
Викладіть тісто у форму для випічки.
Крок 4
Розігрійте духовку до 180⁰С і випікайте кекс близько 45-55 хвилин. Перевірте готовність кексу, проткнувши його дерев'яною шпажкою. Якщо вона суха, і до неї не липне тісто, значить кекс пропікся добре.
Крок 5
Присипте цукровою пудрою остиглий кекс і наріжте його на порційні шматки.
Десерт виходить дуже ніжним і смачним із чудовим цитрусовим ароматом.
Якщо ви хочете зменшити вихід готового виробу, тоді кількість усіх інгредієнтів можна зменшити вдвічі. Приємного апетиту!
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