Весілля мрії: 9 практичних порад щодо підготовки до церемонії

Весілля — це не тільки щаслива подія для закоханих, а й випробування на міцність. Щоб усе пройшло, як треба, краще підготуватися заздалегідь, передбачивши деякі моменти.

Весілля — захід не тільки дуже довгоочікуваний, а й такий, що потребує ретельної підготовки, щоб найщасливіший день у житті закоханих не перетворився на низку неприємностей і не запам'ятався зіпсованим настроєм. Фотографка Місті, авторка сайту Misty C. Photography, яка багато років знімає весілля, дала парам поради, як підготуватися до урочистості і що потрібно зробити (а чого не робити), щоб все пройшло якнайкраще.

Не забудьте розносити взуття

Мереживні весільні туфлі на плоскій підошві або ефектні човники на шпильці варто розносити перед весіллям, навіть якщо здається, що вони вам підходять. Немає нічого гіршого, ніж поява пухирів від того, що взуття натерло через багатогодинну ходьбу і танці.

Перед весіллям розносьте туфлі Фото: freepic.diller

Ніякої автозасмаги

Фотографка запевняє, що немає нічого гламурного в тому, щоб у день весілля виглядати як лобстер або, ще краще, умпа-лумпа.

"Тримайтеся подалі від соляріїв, засмаги, спреїв для засмаги або автозасмаги за тиждень до важливого дня", — попереджає Місті.

Не чекайте останньої хвилини, щоб зробити манікюр

Про гарний манікюр варто подбати хоча б за кілька днів до весілля. Одна з найгірших речей — це облізлі нігті, коли вас збираються фотографувати з обручкою чи букетом. Нігті потраплять у кадр під час великих планів рук, тож приведіть їх до ладу з розрахунком, щоб не пошкодити до дня Х.

Про манікюр варто подбати заздалегідь Фото: freepic.diller

Не експериментуйте з макіяжем

Перед весіллям обов'язково необхідно підібрати свій макіяж і не варто експериментувати з новими продуктами. Можливо, доведеться проконсультуватися не з одним візажистом. Пам'ятайте, що плями на шкірі або висипання після використання нової косметики не прикрасять ваше обличчя на фотографіях.

Не стрижіть і не фарбуйте волосся

Ніяких різких стрижок і фарбування за тиждень до весілля. Краще, як і макіяж, підберіть зачіску заздалегідь, щоб у день одруження ви були впевнені в результаті. І пам'ятайте, що не завжди стрижка або фарбування можуть мати той ефект, на який ви чекаєте.

Не займайтеся контактними видами спорту

Якщо не хочете на весіллі бути з синцями, переломами, забоями або вивихами, утримайтеся від важких тренувань і контактних видів спорту. Ендорфінами доженетеся вже після того, як свято мине.

Не забувайте про збалансовану дієту

Ваша шкіра не тільки матиме чудовий вигляд, а й ви чудово почуватиметеся, і у вас не буде роздуття живота. Контролюючи харчування, не захоплюйтеся надмірним схудненням. Голодна непритомність на весіллі точно ні до чого.

Перед весіллям необхідно приділити увагу правильному харчуванню Фото: Freepik

Не пийте занадто багато алкоголю

Дотримуйтеся ліміту в один келих перед важливим днем. Це відіграє важливу роль у вашій збалансованій дієті. Пийте побільше води, і ваша шкіра, волосся і настрій стануть набагато кращими! І жодного похмілля!

Не забувайте спати

Незважаючи на те, що весільні приготування займають багато часу, не забувайте відпочивати. Особливо це стосується останнього дня перед церемонією. Якщо ви будете на весіллі невиспаними, це явно не додасть вам радості.

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