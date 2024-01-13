Просто тане в роті: бісквітне печиво "Котячі язички" (відео)

Для того щоб приготувати смачне і хрустке печиво, знадобиться зовсім небагато продуктів, які є практично в кожному домі.

Це той випадок, коли з простих і доступних інгредієнтів за дуже короткий час можна створити дуже смачний десерт. Печиво отримало свою назву через характерну форму. Із запропонованого набору продуктів у вас вийде приблизно 50 штук. Рецептом хрусткого десерту поділився канал "Швидко, просто і апетитно".

Інгредієнти:

борошно — 160 г;

пудра цукрова — 140 г;

ваніль або ванільний цукор;

масло вершкове — 125 г;

молоко — 1 ч.л;

сіль — щіпка;

білки — 2 шт.

Приготування

Крок 1

Просійте борошно, змішавши його з цукровою пудрою. Розітріть масло з молоком і поетапно додавайте борошно та цукор, постійно розмішуючи масляну суміш ложкою.

Крок 2

Відокремте жовтки від білків. Збийте білки до міцних піків, додавши в них дрібку солі. Дуже акуратно введіть їх у тісто, розмішуючи його за годинниковою стрілкою силіконовою лопаткою.

Крок 3

Застеліть деко силіконовим килимком або пекарським папером. За допомогою кондитерського мішка відсадіть смужки завдовжки приблизно 10 см на відстані не менше 3 см одна від одної. Річ у тім, що під час випікання печиво розтечеться.

Крок 4

Випікайте печиво в духовці за температури 170-180 градусів приблизно 10-15 хвилин до золотистого кольору. Готове печиво одразу зніміть із дека, викладіть на блюдо та посипте цукровою пудрою.

За бажанням можна покрити печиво шоколадною глазур'ю та посипати подрібненими горіхами, як це роблять німецькі господині. З котячих язичків можна навіть приготувати простий торт, перемастивши шари печива заварним або сметанним кремом. Приємного апетиту!

Печиво "Котячі язички"

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