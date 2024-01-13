Хачапурі із зеленню за пів години: лінивий рецепт смачних коржів
На приготування лінивих хачапурі піде не більше 40 хвилин. Для рецепта підійдуть будь-які сир і зелень, які ви любите.
Якщо ви хочете приготувати хачапурі, але немає бажання возитися з дріжджовим тістом, приготуйте ліниві хачапурі на кефірному тісті, які смажаться на сковороді. Це швидко, просто і максимально смачно. На те, щоб посмажити цілу гору лінивих хачапурі, у вас піде всього пів години. Рецепт лінивих хачапурі опублікував жіночий журнал Storinka.
Замість кефіру в рецепті можна використовувати нежирну сметану. І, звісно, зелень ви можете взяти будь-яку на свій смак. Сир теж можна взяти такий, який вам більше подобається.
Інгредієнти:
- кефір — 300 мл;
- яйце — 1 шт;
- твердий сир — 150 г;
- борошно — 100 г;
- сода — 0.5 ч.л;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- пучок кропу, петрушки та/або зеленої цибулі.
Приготування
Крок 1
Вбийте яйце в кефір, приправте сіллю і меленим чорним перцем і добре перемішайте.
Крок 2
Просійте борошно разом із содою, додайте сипучі продукти в яєчну суміш. Ретельно розмішайте тісто, щоб не було грудочок.
Крок 3
Промийте обрану вами зелень і наріжте її дрібно. Натріть сир на тертці та додайте в тісто.
Крок 4
Смажте ліниві хачапурі на сухій розігрітій пательні під кришкою протягом 3-4 хвилин з кожного боку.
Звісно, таку страву найсмачніше їсти гарячою. Але якщо у вас залишаться зайві ліниві хачапурі, їх завжди можна розігріти в мікрохвильовці. Приємного апетиту!
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