Вечеря, гідна морських богів: неймовірно ароматна риба в томатному соусі
Риба в томаті чудово поєднується з картопляним пюре, булгуром або рисом. Якщо ж ви хочете зробити вечерю більш дієтичною, подайте на гарнір бурий рис або пюре із зеленого горошку.
У принципі так можна готувати практично будь-яку рибу. Але особливо доречно це для нежирної морської риби, наприклад хека або минтая, яка в такий спосіб отримує соковитість, якої їй бракує. Рецептом поділився блог у своєму акаунті Facebook.
Інгредієнти:
- риба — 500-700 г;
- морква — 1 шт;
- цибуля ріпчаста — 1 шт;
- паста томатна — 2 ст. л;
- сіль — за смаком;
- цукор — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- лист лавровий — 2 шт;
- перець чорний горошком — 2-4 шт;
- перець духмяний ямайський — 2-4 шт;
- олія рослинна — для смаження;
- борошно пшеничне — для обвалювання;
- зелень — для прикрашання.
Приготування
Крок 1
Рибу промийте, видаліть у неї плавники та поділіть її на порційні шматки. Приправте сіллю та чорним меленим перцем. Також можна додати ваші улюблені спеції.
Крок 2
Шматочки риби обваляйте в борошні та обсмажте на розігрітій олії на сковороді з кожного боку так, щоб вийшла золотиста хрустка скоринка.
Крок 3
Очистіть овочі. Цибулю наріжте тонкими півкільцями, моркву натріть на крупній тертці.
Крок 4
Окремо обсмажте нарізані овочі протягом 3-5 хвилин. Потім додайте томатну пасту і тушкуйте зажарку ще 3-4 хвилини. Після цього влийте 1-1,5 склянки води, додайте всі спеції та цукор і сіль. Тушкуйте заправку для риби під кришкою ще протягом 10-15 хвилин.
Крок 5
Викладіть обсмажену рибу до томатно-овочевого соусу і доведіть страву до кипіння.
Така риба буде смачною як одразу з вогню, так і охолодженому вигляді. Приємного апетиту!
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