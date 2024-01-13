Вечеря, гідна морських богів: неймовірно ароматна риба в томатному соусі

Риба в томаті чудово поєднується з картопляним пюре, булгуром або рисом. Якщо ж ви хочете зробити вечерю більш дієтичною, подайте на гарнір бурий рис або пюре із зеленого горошку.

У принципі так можна готувати практично будь-яку рибу. Але особливо доречно це для нежирної морської риби, наприклад хека або минтая, яка в такий спосіб отримує соковитість, якої їй бракує. Рецептом поділився блог у своєму акаунті Facebook.

Інгредієнти:

риба — 500-700 г;

морква — 1 шт;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

паста томатна — 2 ст. л;

сіль — за смаком;

цукор — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

лист лавровий — 2 шт;

перець чорний горошком — 2-4 шт;

перець духмяний ямайський — 2-4 шт;

олія рослинна — для смаження;

борошно пшеничне — для обвалювання;

зелень — для прикрашання.

Приготування

Крок 1

Рибу промийте, видаліть у неї плавники та поділіть її на порційні шматки. Приправте сіллю та чорним меленим перцем. Також можна додати ваші улюблені спеції.

Крок 2

Шматочки риби обваляйте в борошні та обсмажте на розігрітій олії на сковороді з кожного боку так, щоб вийшла золотиста хрустка скоринка.

Крок 3

Очистіть овочі. Цибулю наріжте тонкими півкільцями, моркву натріть на крупній тертці.

Крок 4

Окремо обсмажте нарізані овочі протягом 3-5 хвилин. Потім додайте томатну пасту і тушкуйте зажарку ще 3-4 хвилини. Після цього влийте 1-1,5 склянки води, додайте всі спеції та цукор і сіль. Тушкуйте заправку для риби під кришкою ще протягом 10-15 хвилин.

Крок 5

Викладіть обсмажену рибу до томатно-овочевого соусу і доведіть страву до кипіння.

Така риба буде смачною як одразу з вогню, так і охолодженому вигляді. Приємного апетиту!

Читайте також:

Смачно і просто: рецепт курки з томатним соусом по-італійськи

Пікантно і дуже смачно: рецепт кролика в томатному соусі

Дуже по-італійськи: рецепт дуже смачних фрикадельок у соусі