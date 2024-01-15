Здоров'я, енергія та фігура: 6 причин відмовитися від білого хліба та почати їсти чорний

Білий хліб готують із обробленого борошна, що істотно знижує його користь для здоров'я, тому дедалі більше людей обирають корисніші варіанти. До того ж темні сорти хліба допоможуть не тільки поліпшити здоров'я, а й підтримувати в нормі вагу.

Чорний хліб став популярним як корисніший для здоров'я сорт хліба. Для багатьох це один із основних продуктів для сніданку, люди часто поєднують його з різними видами яєць, м'яса або риби. Навіть ті, хто намагається схуднути, відмовляються від білого хліба, віддаючи перевагу чорному. А все тому, що здебільшого його готують із кориснішого цільнозернового борошна. Які ж переваги вживання чорного хліба для здоров'я? Про це пише Health Shots.

Чорний хліб — це тип хліба, який зазвичай готують із цільнозернового борошна, що містить висівки, зародки й ендосперм ядра пшениці, — каже дієтологиня Екта Сінгхвал .

Коли справа доходить до різних видів хліба, то всі суперечки виникають здебільшого навколо чорного та білого хліба. Основна відмінність між чорним і білим хлібом полягає в типі використовуваного борошна. Чорний хліб виготовляється з цільнозернового борошна, яке містить більше поживних речовин і клітковини, а білий хліб — із рафінованого борошна. Тому йому не вистачає деяких поживних елементів, що містяться в цілісному зерні.

Харчова цінність чорного хліба

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За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), один шматок цільнозернового хліба (43 грами) містить:

80 калорій;

170 мг натрію;

20 г вуглеводів;

95 мг калію;

3 г клітковини;

4 г цукру;

5 г білка;

9,03 мг кальцію;

1 мг заліза.

Чорний хліб вважається корисним для здоров'я через його різні переваги.

Сприяє здоров'ю травлення

За словами експертки, чорний хліб містить велику кількість клітковини, яка необхідна для здоров'я травної системи. Він збільшує об'єм випорожнень, тому допомагає запобігти закрепам.

Допомагає контролювати вагу

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Чому під час схуднення краще використовувати чорний хліб? Тому що клітковина в чорному хлібі сприяє насиченню, допомагаючи контролювати вагу.

Контролює рівень цукру в крові

Клітковина допомагає регулювати рівень цукру в крові, сповільнюючи всмоктування глюкози. Тож чорний хліб корисний і для діабетиків.

Забезпечує енергію

Чорний хліб містить вуглеводи, які є основним джерелом енергії для організму. "Вони допомагають підтримувати різні функції організму, особливо функцію мозку", — каже дієтологиня Сінгхвал.

Сприяє відновленню тканин

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Білок, що міститься в чорному хлібі, необхідний для будівництва та відновлення тканин, зокрема м'язів. Він також відіграє роль в імунній функції, виробленні ферментів і синтезі гормонів.

Допомагає в утворенні гемоглобіну

Залізо — важливий мінерал, який можна знайти в чорному хлібі. Він необхідний для утворення гемоглобіну, який відповідає за перенесення кисню в крові.

Додавання до свого раціону чорного хліба, який містить усі ці поживні речовини, допоможе зміцнити ваше здоров'я і поліпшити самопочуття. Це також допоможе запобігти дефіциту поживних речовин, але контроль порцій є ключовим моментом, каже дієтолог. Як правило, збалансована дієта містить різноманітні продукти, і чорний хліб має бути лише частиною цього розмаїття.

Як правильно їсти чорний хліб?

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Чорний хліб сам по собі багатий поживними речовинами, але якщо ви їсте його з великою кількістю вершкового масла або варення, то не зможете насолодитися всіма перевагами.

Ось кілька здорових способів його вживання:

Поєднуйте чорний хліб із джерелами нежирного білка, такими як яйця, птиця або бобові.

Додайте до нього овочі, щоб отримати більше вітамінів і мінералів.

Вибирайте пасту з авокадо, оскільки корисні жири в авокадо доповнюють поживні речовини хліба.

Вибирайте натуральну арахісову пасту, щоб отримати більше білка і корисних жирів.

Купуючи чорний хліб, завжди перевіряйте етикетки та упаковку. Іноді виробники під час виготовлення чорного хліба використовують нецільнозернове або рафіноване борошно.

Нагадаємо, правильне зберігання хліба допомагає не тільки уникнути його швидкого псування, а й економить ваш бюджет, зменшуючи кількість харчових відходів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пояснили, чому вам все ж слід назавжди виключити зі свого раціону білий хліб.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.