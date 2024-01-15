Чому не можна пити каву зранку та коли краще взагалі виключити її з раціону?

Ранок кожної людини починається з традиційних ритуалів — походу в туалет, вмивання, чищення зубів, сніданку і звісно ж як без чашечки кави чи чаю. Однак мало, хто знає, що каву категорично не рекомендовано вживати на голодний шлунок. Все тому, що це призводить до погіршення здоров’я та загального самопочуття.

Тренер та дієтолог Олександра Гордуні розповіла, чому краще перенести ранковий ритуал пиття кави на інший час та до чого призведе щоденне пиття кави на голодний шлунок.

За її словами, перша причина, чому не можна пити каву на голодний шлунок — починаються проблеми зі слизовою — гастрит і в перспективі виразка.

Друга причина — проблеми з підшлунковою — спочатку запалення, потім це може бути панкреатит.

Третя причина — проблеми з кишківником — здуття, газоутворення, некомфортно в животі протягом дня.

Олександра Гордуні запевняє, що ці проблеми зі здоров'ям починаються виключно тому, що ви не в той час п’єте каву.

Якщо ви не можете провести день без цього енергетичного напою, вам просто варто трішки підкоригувати вашу щоденну рутину і перестати пити на голодний шлунок, а зробити це після того, як ви трішки поснідаєте.

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А от нутриціолог Ангеліна Карибко розповіла, коли варто зменшити кількість вживання кави вдень, або і навіть взагалі виключити її з раціону.

За її словами, якщо у вас після вживання кави виникає печія — це перша ознака того, що варто зменшити дозу кофеїну на день, або ж взагалі зробити деяку перерву від кави. Кофеїн розслабляє нижній стравохідний сфінктер. І якщо у вас він слабий, це призведе до закиду шлункової кислоти в стравохід.

Друга причина зменшити вживання кави, якщо у вас почалися проблеми зі сном. У такому випадку до 15 години дня потрібно припинити пити каву.

Якщо ви спостерігаєте у себе абстинентний синдром — також варто зробити паузу. Якщо ви відчуваєте, що без цього напою ви не можете повноцінно себе почувати, не можете розплющити очі, то у вас виробилася залежність. Позбавлятися її варто поступово: щоразу зменшувати дозу кофеїну, поки залежність не пропаде зовсім.

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Серед симптомів, які свідчать, що варто зменшити дозу кави:

Якщо ви фізично та психічно виснажені. Бадьорити себе кавою — це рівнозначно "підганяти загнаного коня"

Якщо після кави є внутрішній тремор, навіть невеликий. Це означає, що ваша печінка не справляється з другою фазою детоксикації.

Якщо ви страждаєте на серцево-судинні захворювання, а саме порушення ритму та гіпертонічну хворобу.

Якщо є гастрит. Кава містить кілька органічних кислот. Чашка гарячої кави, випита натще, дратуватиме слизову оболонку та стінки шлунка.

Також нутриціолог відзначає, якщо випити еспресо після сніданку, то вона покращить травлення. Кава гірка та гаряча, вона простимулює викид жовчі. Взагалі, завершувати їжу гірким – гарна звичка.

Ангеліна Карибко наголошує, що в кого немає протипоказань рекомендується не більше пари чашок на день і лише у першій половині дня. Коли кави забагато, вона не принесе задоволення, як і все, чого занадто.

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