Ароматний пиріг із капустою: простий і дуже смачний рецепт

Пиріг із капустою — поживна та проста страва, яку безсумнівно оцінять усі любителі домашньої випічки.

Пиріг із капустою — чудовий вибір для затишної сімейної вечері. Соковита начинка в поєднанні з хрусткою скоринкою пирога створює справжню гастрономічну насолоду, пише УНІАН.

Інгредієнти

Тісто:

борошно — 500 г;

масло вершкове — 200 г;

яйце — 1 штука;

вода — 100 мл;

сіль — 1 дрібка.

Начинка:

капуста білокачанна — 500 г;

морква — 1 штука;

цибуля — 1 головка;

олія рослинна — 3 столові ложки;

сіль, перець — до смаку.

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Приготування

Крок 1. Приготуйте тісто: змішайте борошно із сіллю, додайте м'яке вершкове масло, яйце та воду. Замісіть еластичне тісто й залиште його відпочити в холодильнику на 30 хвилин.

Крок 2. Для начинки дрібно наріжте капусту, моркву натріть на крупній тертці, цибулю дрібно наріжте. Обсмажте цибулю та моркву на олії до м'якості, потім додайте капусту й тушкуйте до готовності. Посоліть і поперчіть до смаку.

Крок 3. Розділіть тісто на дві частини. Одну частину розкачайте й викладіть у форму, сформуйте бортики.

Крок 4. Викладіть на тісто капустяну начинку.

Крок 5. Другу частину тіста розкачайте й накрийте нею начинку. Захипіть краї.

Крок 6. Проткніть верх пирога в декількох місцях виделкою, щоб виходила пара. Випікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці близько 40—50 хвилин до золотистої скоринки.

Крок 7. Готовому пирогу дайте трохи охолонути, потім акуратно викладіть із форми.

Крок 8. Подавайте пиріг із капустою теплим, нарізавши на порційні шматки.

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