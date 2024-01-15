Броколі з куркою та грибами в духовці: рецепт ситної вечері без зайвого клопоту

Броколі з куркою — не тільки смачно, а й має гарний вигляд на тарілці, завдяки яскравому кольору броколі та золотистій скоринці курки й грибів. Страва ідеально підходить для тих, хто стежить за здоров'ям. А також чудово поєднується з легкими салатами або свіжим хлібом.

Страва із броколі з куркою та грибами в духовці — це чудовий вибір для здорового та смачного обіду чи вечері. Поєднання ніжного м'яса курки, ароматних грибів і корисної броколі створює багатий смак і чудово підходить для сімейних трапез та святкового столу, пише Rud.

Інгредієнти:

куряче філе — 500 г;

броколі — 300 г;

печериці — 200 г;

вершки 10–15% — 200 мл;

твердий сир — 100 г;

часник — 2 зубчики;

олія оливкова — 2 столові ложки;

сіль, перець — за смаком;

приправи для курки — за бажанням.

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Приготування

Крок 1. Куряче філе наріжте невеликими шматочками, посоліть, поперчіть і обсмажте на оливковій олії до золотистої скоринки. За бажання додайте приправи для курки.

Крок 2. Гриби наріжте пластинками і також обсмажте до готовності.

Крок 3. Брокколі розділіть на суцвіття і бланшуйте в підсоленій воді 2–3 хвилини, потім полийте холодною водою.

Крок 4. У глибоку форму для запікання викладіть шарами курку, гриби та броколі.

Крок 5. Вершки змішайте з подрібненим часником, сіллю і перцем, залийте цією сумішшю страву.

Крок 6. Посипте все тертим сиром і запікайте в заздалегідь розігрітій до 180°C духовці приблизно 20–25 хвилин, поки не утвориться золотиста скоринка.

Крок 7. Готову страву дістаньте з духовки і дайте трохи охолонути.

Крок 8. Подавайте броколі з куркою та грибами гарячими, прикрасивши зеленню для свіжості смаку.

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