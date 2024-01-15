Що відбувається з організмом, коли ви пропускаєте сніданок: 6 небезпечних наслідків

Регулярний пропуск сніданку може призвести до багатьох неприємних наслідків для вашого здоров'я. Дізнайтеся про те, що буде, якщо систематично не їсти вранці.

Усі чули про те, що сніданок — один із важливих прийомів їжі за весь день. Саме він запускає метаболізм, наповнює нас енергією і дає сили працювати та рухатися. Хтось із дієтологів рекомендує снідати протягом години після пробудження, хтось — за відчуттям голоду, проте практично всі сходяться на думці, що ранковий прийом їжі необхідний, і його пропуск може мати низку небажаних наслідків для здоров'я. Про це пише Eating Well.

Виснаження запасів енергії

Фото: Freepik

"Після пробудження, у вас знижується рівень цукру в крові, і якщо ви залишитеся в цьому стані протягом тривалого періоду часу, то можете відчути втому або затуманення свідомості", — говорить дієтологиня Марсі Васке. Простіше кажучи, робота нашого мозку залежить від глюкози, згідно з книжкою "Останні розробки в прикладній мікробіології та біохімії", що вийшла 2021 року . А звідки береться глюкоза? Насамперед, з вуглеводів. Ваш сніданок має містити запас вуглеводів, які допоможуть підтримувати здоровий рівень цукру в крові для підвищення енергії, концентрації та розумових здібностей, які вам потрібні протягом дня.

Дисбаланс гормонів

За даними Ендокринного товариства, занадто довге утримання від їжі може знизити рівень цукру в крові, а також збити з курсу рівень гормонів. Усе починається з кортизолу, гормону стресу. "Кортизол сильно впливає на ваш настрій, реакцію на стрес і те, як ви реагуєте на повсякденні завдання і ситуації. Як правило, рівень кортизолу вищий, коли ви прокидаєтеся, і знижується протягом дня. Ранковий сніданок може допомогти впоратися зі стресом, даючи вам розумовий заряд для подальшої роботи", — каже сертифікований лікар сімейної медицини Лора Перді.

За словами дієтологині Клер Ріфкін, з часом порушення гормонального балансу може також вплинути на репродуктивне здоров'я і менструацію. "Ви можете підтримати і стабілізувати цей гормональний рівень за допомогою регулярного і поживного ранкового прийому їжі", — каже Ріфкін.

Поганий настрій і підвищена тривожність

Фото: Фото: Gettyimages

Природно, якщо ваші гормони не в порядку, ви можете почуватися не у своїй тарілці і бути схильні до перепадів настрою.

Дослідження, проведене 2020 року за участю 21 972 студентів коледжів, які страждають на діабет, метаболічний синдром і ожиріння, засвідчило, що регулярне й нерегулярне пропускання сніданку пов'язано з низьким рівнем щастя, депресією та посттравматичним стресовим розладом.

"Постійно високий рівень кортизолу пов'язаний із тривогою та депресією", — каже Ріфкін. А сніданок — це рання можливість подбати про свій мозок і психічне здоров'я. "Нестача поживних речовин, що підтримують роботу мозку, як-от жирні кислоти омега-3 і вітаміни групи B, пов'язана з розладами настрою, і продукти для сніданку можуть заповнити їх. Поживний сніданок — це більше, ніж просто паливо, це найважливіший компонент підтримання психічного та емоційного благополуччя", — каже Ріфкін.

Сильний потяг до солодкого

Хоча пропуск сніданку відбувається вранці, це може мати тривалий ефект на решту дня. "Багато з тих, хто пропускає сніданок, відчувають сильніший потяг до їжі пізніше того самого дня, оскільки їхній організм намагається поповнити поживні речовини, яких бракує", — каже Мелісса Мітрі.

Ваш організм може шукати швидкі джерела енергії — чіпси, випічка, солодощі, що може підняти вам настрій, але лише на короткий час, після чого ви знову відчуєте сильний голод. Тяга до їжі виникає в кожного, але пропуск їжі може поставити вас у відчайдушне становище, коли ви настільки голодні, що будете їсти буквально все підряд.

Шкідливо для серця

Фото: Freepik

Пропуск прийому їжі може бути небезпечним у довгостроковій перспективі, аж до завдання шкоди вашому серцю, і численні дослідження підтверджують це. Метааналіз 2019 року, опублікований в Американському журналі кардіології, показав, що пропуск сніданку пов'язаний із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Це може бути пов'язано з метаболічним впливом пропуску сніданку на рівень цукру в крові, переїданням наприкінці дня і зв'язком між пропуском сніданку та іншими шкідливими звичками, які можуть сприяти розвитку серцево-судинних захворювань.

"Дослідження Американської кардіологічної асоціації включало безліч досліджень, присвячених пропуску сніданку та його впливу на здоров'я серця та інші стани. Ті, хто снідає і регулярно вживає їжу, мають більш здоровий серцевий профіль, ніж ті, хто цього не робить. Найголовніше — це тип продуктів, які ви їсте, отримання якісних поживних речовин і постійне ведення здорового способу життя", — каже медсестра Меґґі Берґгофф.

Уповільнення метаболізму

Деякі люди регулярно уникають сніданку в надії схуднути, але замість цього така звичка може перешкоджати зниженню ваги, впливаючи на здоровий обмін речовин. "Без сніданку організм шукає енергію в іншому місці, черпаючи запаси з жирової та м'язової тканини. Для цього потрібна енергія! У результаті інші процеси сповільнюються, щоб зберегти енергію і дозволити їй спрямувати її на виживання. У результаті метаболізм сповільнюється, щоб забезпечити збереження енергії, знижуючи рівень енергії та зберігаючи будь-які резерви в жировій тканині для подальшого використання", — каже дієтологиня з функціонального харчування Стефані Дарбі. Експертка описує механізм виживання вашого організму, який відбувається, коли він не впевнений, коли ви наступного разу його нагодуєте. Таким чином, сніданок — здоровий варіант для більш стійкого зниження ваги і поліпшення метаболічного здоров'я.

Читайте також:

Дієтологи назвали 6 варіантів сніданку, які наповнять енергією і допоможуть схуднути

Їжте на сніданок: 3 продукти, які допоможуть стабілізувати рівень цукру і схуднути

Вранці потрібно їсти: 6 головних переваг сніданку для схуднення