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Що відбувається з організмом, коли ви пропускаєте сніданок: 6 небезпечних наслідків

Оксана Москаленко
Фото: Getty Images | 5 небезпечних наслідків пропуску сніданку

Регулярний пропуск сніданку може призвести до багатьох неприємних наслідків для вашого здоров'я. Дізнайтеся про те, що буде, якщо систематично не їсти вранці.

Усі чули про те, що сніданок — один із важливих прийомів їжі за весь день. Саме він запускає метаболізм, наповнює нас енергією і дає сили працювати та рухатися. Хтось із дієтологів рекомендує снідати протягом години після пробудження, хтось — за відчуттям голоду, проте практично всі сходяться на думці, що ранковий прийом їжі необхідний, і його пропуск може мати низку небажаних наслідків для здоров'я. Про це пише Eating Well.

Виснаження запасів енергії

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"Після пробудження, у вас знижується рівень цукру в крові, і якщо ви залишитеся в цьому стані протягом тривалого періоду часу, то можете відчути втому або затуманення свідомості", — говорить дієтологиня Марсі Васке. Простіше кажучи, робота нашого мозку залежить від глюкози, згідно з книжкою "Останні розробки в прикладній мікробіології та біохімії", що вийшла 2021 року . А звідки береться глюкоза? Насамперед, з вуглеводів. Ваш сніданок має містити запас вуглеводів, які допоможуть підтримувати здоровий рівень цукру в крові для підвищення енергії, концентрації та розумових здібностей, які вам потрібні протягом дня.

Дисбаланс гормонів

За даними Ендокринного товариства, занадто довге утримання від їжі може знизити рівень цукру в крові, а також збити з курсу рівень гормонів. Усе починається з кортизолу, гормону стресу. "Кортизол сильно впливає на ваш настрій, реакцію на стрес і те, як ви реагуєте на повсякденні завдання і ситуації. Як правило, рівень кортизолу вищий, коли ви прокидаєтеся, і знижується протягом дня. Ранковий сніданок може допомогти впоратися зі стресом, даючи вам розумовий заряд для подальшої роботи", — каже сертифікований лікар сімейної медицини Лора Перді.

За словами дієтологині Клер Ріфкін, з часом порушення гормонального балансу може також вплинути на репродуктивне здоров'я і менструацію. "Ви можете підтримати і стабілізувати цей гормональний рівень за допомогою регулярного і поживного ранкового прийому їжі", — каже Ріфкін.

Поганий настрій і підвищена тривожність

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Природно, якщо ваші гормони не в порядку, ви можете почуватися не у своїй тарілці і бути схильні до перепадів настрою.

Дослідження, проведене 2020 року за участю 21 972 студентів коледжів, які страждають на діабет, метаболічний синдром і ожиріння, засвідчило, що регулярне й нерегулярне пропускання сніданку пов'язано з низьким рівнем щастя, депресією та посттравматичним стресовим розладом.

"Постійно високий рівень кортизолу пов'язаний із тривогою та депресією", — каже Ріфкін. А сніданок — це рання можливість подбати про свій мозок і психічне здоров'я. "Нестача поживних речовин, що підтримують роботу мозку, як-от жирні кислоти омега-3 і вітаміни групи B, пов'язана з розладами настрою, і продукти для сніданку можуть заповнити їх. Поживний сніданок — це більше, ніж просто паливо, це найважливіший компонент підтримання психічного та емоційного благополуччя", — каже Ріфкін.

Сильний потяг до солодкого

Хоча пропуск сніданку відбувається вранці, це може мати тривалий ефект на решту дня. "Багато з тих, хто пропускає сніданок, відчувають сильніший потяг до їжі пізніше того самого дня, оскільки їхній організм намагається поповнити поживні речовини, яких бракує", — каже Мелісса Мітрі.

Ваш організм може шукати швидкі джерела енергії — чіпси, випічка, солодощі, що може підняти вам настрій, але лише на короткий час, після чого ви знову відчуєте сильний голод. Тяга до їжі виникає в кожного, але пропуск їжі може поставити вас у відчайдушне становище, коли ви настільки голодні, що будете їсти буквально все підряд.

Шкідливо для серця

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Пропуск прийому їжі може бути небезпечним у довгостроковій перспективі, аж до завдання шкоди вашому серцю, і численні дослідження підтверджують це. Метааналіз 2019 року, опублікований в Американському журналі кардіології, показав, що пропуск сніданку пов'язаний із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Це може бути пов'язано з метаболічним впливом пропуску сніданку на рівень цукру в крові, переїданням наприкінці дня і зв'язком між пропуском сніданку та іншими шкідливими звичками, які можуть сприяти розвитку серцево-судинних захворювань.

"Дослідження Американської кардіологічної асоціації включало безліч досліджень, присвячених пропуску сніданку та його впливу на здоров'я серця та інші стани. Ті, хто снідає і регулярно вживає їжу, мають більш здоровий серцевий профіль, ніж ті, хто цього не робить. Найголовніше — це тип продуктів, які ви їсте, отримання якісних поживних речовин і постійне ведення здорового способу життя", — каже медсестра Меґґі Берґгофф.

Уповільнення метаболізму

Деякі люди регулярно уникають сніданку в надії схуднути, але замість цього така звичка може перешкоджати зниженню ваги, впливаючи на здоровий обмін речовин. "Без сніданку організм шукає енергію в іншому місці, черпаючи запаси з жирової та м'язової тканини. Для цього потрібна енергія! У результаті інші процеси сповільнюються, щоб зберегти енергію і дозволити їй спрямувати її на виживання. У результаті метаболізм сповільнюється, щоб забезпечити збереження енергії, знижуючи рівень енергії та зберігаючи будь-які резерви в жировій тканині для подальшого використання", — каже дієтологиня з функціонального харчування Стефані Дарбі. Експертка описує механізм виживання вашого організму, який відбувається, коли він не впевнений, коли ви наступного разу його нагодуєте. Таким чином, сніданок — здоровий варіант для більш стійкого зниження ваги і поліпшення метаболічного здоров'я.

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