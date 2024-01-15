Ніжне пісочне печиво на сметані: домашні ласощі для всієї родини

Це печиво стане чудовим доповненням до чаю і створить атмосферу тепла та затишку у вашому домі.

Розсипчасте ніжне пісочне печиво на сметані обов'язково стане одним із ваших улюблених. Таке частування ідеально підходить для затишних сімейних чаювань. Готується печиво дуже легко та просто. Рецептом пісочного печива на сметані поділився жіночий журнал Storinka.

Інгредієнти:

борошно — 300 г;

вершкове масло (холодне) — 150 г;

сметана 20% — 150 г;

цукор — 30 г;

розпушувач — 10 г;

ванільний цукор — 5 г.

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Приготування

Крок 1

У просіяне борошно додайте цукор, розпушувач і ванільний цукор, потім ретельно перемішайте. Натріть холодне масло на тертці, постійно перемішуючи його з борошном.

Крок 2

Додайте сметану і швидко замісіть тісто. Сформуйте тісто в грудку, покладіть у пакет і відправте на 20 хвилин у холодильник.

Крок 3

Розкачайте тісто на посипаній борошном поверхні до товщини 6-8 мм. Виріжте печиво за допомогою формочок. Зберіть обрізки тіста, знову розкачайте і виріжте печиво. Повторіть це до використання всього тіста.

Крок 4

Випікайте печиво в попередньо розігрітій до 190 градусів духовці протягом 15 хвилин до золотистого кольору. Після охолодження печива посипте його цукровою пудрою.

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