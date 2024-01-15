Разом чи з дефісом: як пишеться слово "онлайн" (відео)

Мовознавець наголосив, що з дефісом пишуться лише слова, які можуть самостійно вживатися. Наприклад, бізнес-план.

Український філолог Олександр Авраменко відповів, як правильно писати слово "онлайн". Про це відомий педагог розповів в одному зі своїх мініуроків.

Глядачка запитала мовознавця, як пишеться відносно нове для нас слово "онлайн" — разом чи з дефісом.

Олександр Авраменко відповів, що з дефісом пишуться лише слова, які можуть самостійно вживатися (бізнес-план, піар-акція). А "онлайн" пишеться разом, оскільки слів "он" і "лайн" в українській мові немає.

Втім, "онлайн-трансляція", "онлайн-режим". А після іменника окремо: "трансляція онлайн", "режим онлайн".

Ті самі правила стосуються слова "офлайн".

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Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — це український учитель, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий, який записав низку уроків, у яких навчає українців правильно розмовляти, викорінюючи суржик.

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