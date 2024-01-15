"Блакитний понеділок". Чому сьогодні — найдепресивніший день року

Термін "сумний, або блакитний понеділок" з'явився 2005 року. Його придумав учений Кліф Арналл із Великої Британії, а як маркетинговий хід підхопила туристична кампанія. За 19 років він прижився в суспільстві.

Третій понеділок січня називають найдепресивнішим днем у році. Він ще відомий як "сумний, або блакитний понеділок" (англ. Blue Monday) і 2024 року він випав на 16 січня. Чому цей день удостоївся такої назви, розповіло видання Forbes.

Своїм широким розповсюдженням термін "сумний понеділок" завдячує британській компанії Sky Travel, яка 2005 року запропонувала саме так називати цей день, оскільки саме в третій понеділок січня рівень щастя падає до найнижчого показника в році. За основу було взято термін, введений британським психологом Кліфом Арналлом того ж року.

Арналл визначив цю дату за допомогою математичної формули, яка містить метеорологічні дані (короткий день, низький рівень сонячної енергії), психологічні дані (свідомість недотримання новорічних обіцянок самому собі) та економічні (час, який пройшов від Різдва (католицького), що підходить до термінів сплати кредитів, узятих на святкові покупки). Повністю формула має такий вигляд: [W+(D-d)] x TQ, поділене на M x NA. У цьому рівнянні W позначає метеорологічні дані (короткий день, низький рівень сонячної енергії), D — ваш борг, d — вашу щомісячну зарплату, T — час, що минув після Різдва, Q — невиконання новорічних обіцянок самому собі, M — низький рівень мотивації і NA, тобто відчуття необхідності діяти.

Самар Маккатчеон, докторка медичних наук, доцентка кафедри психіатрії та поведінкового здоров'я в Медичному центрі Векснера Університету штату Огайо, вважає, що ця формула насправді не підкріплена так званими науковими даними. Навіть якщо це очевидно більшості людей, оголосити один-єдиний день максимально депресивним для всіх небезпечно.

"Недолік позначення певного дня як "найдепресивнішого дня року" полягає в тому, що це може звести до мінімуму досвід людей, які переживають депресію в інші дні року", — підкреслила Маккатчеон.

Докторка Самар Маккатчеон вважає "блакитний понеділок" маркетинговим ходом Фото: Скриншот

Ідея "блакитного понеділка" також може призвести до того, що люди почуватимуться пригніченими цього конкретного дня, бо так заведено вважати, а сила навіювання може бути вельми потужною.

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Є причини, через які січень загалом, а не якийсь конкретний день січня, може бути особливо важким для багатьох людей. У Північній півкулі з листопада по лютий день стає коротшим. Люди менше часу проводять на сонці, що негативно впливає на секрецію мелатоніну. Людина почувається пригніченою, знесиленою, погано спить. Ба більше, холодніша й похмуріша погода може перешкодити займатися активним відпочинком на свіжому повітрі, який багато хто дуже любить.

У січні люди також стикаються з першими невиконаними обіцянками, даними собі напередодні Нового року. До цього додається необхідність розраховуватися з боргами, в які багато хто вліз, щоб купити подарунки.

Тож "блакитний понеділок" Маккатчеон вважає не більш ніж маркетинговим ходом туристичної компанії заради розширення бізнесу. Рекламісти Sky Travel стверджували, що вони знайшли найбільш гнітючий день у році, сподіваючись спонукати клієнтів більше подорожувати в цей час.

У січні люди більше схильні до туги та депресії

"Неясно, наскільки успішним виявився цей трюк у залученні нових клієнтів. Однією з ознак є те, що Sky Travel більше не займається бізнесом. Однак цей трюк виявився вельми успішним у приверненні до себе уваги, оскільки спадщина "блакитного понеділка" зрештою пережила компанію", — наголосила вона.

Однак місце депресії в січні все ж таки є. Січень — непростий місяць для тих, хто страждає на сезонний афективний розлад (САР), коли люди відчувають депресію в певні сезони, зазвичай у зимові сезони. За даними Американської психіатричної асоціації, САР вражає близько 5% усіх дорослих у США протягом приблизно 40% року. Навіть якщо у вас офіційно немає САР, зимові місяці можуть принести зимову тугу, яка змусить почуватися ще більш пригніченим і з нетерпінням чекати весни й тепла.

Тому цього місяця буде особливо важливо практикувати хороший догляд за собою. Маккатчеон рекомендує "дотримуватися правил гігієни сну, встановлюючи певний час відходу до сну і час пробудження, здійснювати щоденні прогулянки на свіжому повітрі, щоб отримати природне сонячне світло, і регулярно займатися спортом. Сюди належать також здорова їжа і відмова від зловживання алкоголем.

У такі дні не варто замикатися в собі і йти в ізоляцію, оскільки це посилить відчуття безнадії і туги. Якщо у вас не минає відчуття смутку, втрата інтересу до речей, які вам раніше подобалися, з'явилися зміни в апетиті або характері сну, втрата енергії, труднощі з мисленням, концентрацією або ухваленням рішень, збудження, почуття нікчемності або провини, то є сенс звернутися по кваліфіковану психологічну допомогу.

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