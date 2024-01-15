Фритата з помідорами, болгарським перцем і моцарелою: дуже смачний сніданок або вечеря

Класична фрітата з помідорами, болгарським перцем і моцарелою — це італійська страва, яка ідеально підходить як для ситного сніданку, так і для легкої вечері.

Фріттата з соковитими помідорами, болгарським перцем і ніжним сиром моцарелла має не тільки багатий смак, а й привабливий вигляд завдяки яскравим кольорам овочів і золотистій скоринці. Болгарський перець заряджає вітаміном С. А помідори покращують розумову активність — саме те, що потрібно зранку, пише Rud.

Інгредієнти:

яйця — 6 штук;

помідори — 2 штуки;

болгарський перець — 1 штука;

моцарела — 100 г;

молоко — 50 мл;

сіль, перець — за смаком;

оливкова олія — 2 столові ложки;

зелень (базилік, петрушка) для декорування.

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Приготування:

Крок 1. Збийте яйця з молоком, додайте сіль і перець за смаком.

Крок 2. Наріжте помідори та болгарський перець на невеликі шматочки, моцарелу наріжте кубиками або розірвіть на невеликі шматочки.

Крок 3. У пательні, що підходить для використання в духовці, розігрійте оливкову олію й обсмажте на ній овочі до м'якості.

Крок 4. Вилийте суміш яєць і молока на овочі в сковороді, рівномірно розподіліть шматочки моцарели.

Крок 5. Готуйте на середньому вогні доти, доки краї фріттати не почнуть застигати, потім поставте сковорідку в заздалегідь розігріту до 180°C духовку і запікайте 10-15 хвилин до золотистої скоринки.

Крок 6. Готову фритату акуратно викладіть на блюдо, прикрасьте свіжою зеленню.

Подавайте фріттату теплою, нарізавши на порційні шматки. Ця страва чудово поєднується зі свіжим хлібом або легким салатом.

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