Рецепт запашної картоплі по-селянськи
Улюблений багатьма продукт може отримати нове прочитання. Євген Клопотенко радить додати до страви чебрець та часник.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом найсмачнішої картоплі по-селянськи в домашніх умовах.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 500 г картоплі;
- 4-5 зубчиків часнику;
- 2-3 ст. л. соняшникової олії;
- 2-3 гілочки чебрецю або розмарину;
- сіль і перець до смаку.
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Для початку відбираємо 500 г картоплі однакового розміру та ретельно миємо її. Шкірку не потрібно знімати. Складаємо у каструлю, заливаємо водою та відварюємо до напівготовності. На це піде близько 15-20 хвилин. Потім дістаємо картоплю з каструлі та обсушуємо паперовими рушниками.
Розрізаємо кожну картоплину на 4 частини. У форму для запікання вливаємо 2-3 ст. л. соняшникової олії, розмажуємо по дну кулінарним пензликом та викладаємо часточки картоплі в один шар.
Після цього вмикаємо духовку розігріватися до 210 градусів. Додаємо до картоплі 4-5 зубчиків часнику. Можна їх не очищати, а лише приплюснути пласкою стороною леза ножа. Також можна вичавити його зверху на картоплю. Додаємо сіль і мелений перець до смаку. Краще використовувати сіль дрібного помелу, бо вона швидше тане.
Викладаємо на картоплю 2-3 гілочки свіжого чебрецю. Якщо немає свіжого, можна взяти сухий. Запікаємо за температури 210 градусів у режимі гриля або конвекції протягом 10-15 хвилин. Картопля має покритися рум’яною скоринкою. За потреби можна збільшити час приготування.
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