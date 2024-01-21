Запіканка з картоплі, яловичого фаршу та грибів: рецепт ситної та смачної вечері
Запіканка виходить не тільки смачною, а й має апетитний вигляд, завдяки золотистій скоринці зверху. Для приготування цієї страви знадобляться найпростіші продукти.
Запіканка з картоплі, яловичого фаршу та грибів — ідеальний вибір для ситної сімейної вечері. Ця страва поєднує в собі ніжну картоплю, ароматний фарш і соковиті гриби, утворюючи ідеальне поєднання смаку і текстури, яке сподобається всій родині, пише Rud.
Інгредієнти:
- картопля — 500 г;
- яловичий фарш — 300 г;
- печериці — 200 г;
- цибуля — 1 головка;
- часник — 2 зубчики;
- вершки — 100 мл;
- твердий сир — 100 г;
- рослинна олія — 2 столові ложки;
- сіль, перець — за смаком;
- зелень для прикраси.
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Приготування:
Крок 1. Картоплю почистіть, наріжте кружальцями та відваріть до напівготовності в підсоленій воді.
Крок 2. Цибулю та часник дрібно наріжте та обсмажте на рослинній олії до прозорості. Додайте фарш і обсмажуйте до готовності. Посоліть і поперчіть за смаком.
Крок 3. Гриби наріжте пластинками та обсмажте на окремій сковороді до готовності.
Крок 4. У форму для запікання викладіть шарами картоплю, фарш із цибулею та гриби. Повторіть шари.
Крок 5. Вершки змішайте з подрібненим часником, сіллю і перцем, залийте цією сумішшю запіканку.
Крок 6. Посипте зверху тертим сиром і запікайте в заздалегідь розігрітій до 180°C духовці близько 20-25 хвилин до золотистої скоринки.
Крок 7. Готову запіканку вийміть із духовки і дайте трохи охолонути.
Крок 8. Подавайте запіканку, прикрасивши свіжою зеленню.
Ця запіканка з картоплі, яловичого фаршу та грибів — чудовий варіант для обіду або вечері, що поєднує в собі класичні інгредієнти та багатство смаку. Вона напевно стане улюбленою стравою у вашому сімейному меню.
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