Фаршировані сиром крабові палички в клярі: рецепт дуже простої та смачної закуски
Крабові палички з сирною начинкою в клярі — одна з найпростіших і найшвидших страв, які з однаковим успіхом можна приготувати як у будні, так і до святкового столу.
Фаршировані сиром крабові палички в клярі — це оригінальна і смачна закуска, яка стане прикрасою будь-якого столу. Ця страва поєднує в собі ніжний смак крабових паличок, ароматний сир і хрустку золотисту скоринку кляру, що робить її чудовим вибором як для повсякденного, так і для святкового меню, пише Food Pibig.
Інгредієнти:
- крабові палички — 200 г;
- твердий сир (наприклад, моцарела або чеддер) — 100 г;
- яйце — 1 штука;
- борошно — 100 г;
- молоко — 50 мл;
- часник порошок — 1/2 чайної ложки;
- сіль, перець — за смаком;
- рослинна олія для смаження.
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Приготування:
Крок 1. Акуратно розгорніть крабові палички і покладіть всередину тонкі смужки сиру.
Крок 2. Скрутіть крабові палички назад у рулон.
Крок 3. У мисці змішайте яйце, борошно, молоко, часник порошок, сіль і перець до отримання однорідної маси — це буде кляр.
Крок 4. Вмочіть кожну крабову паличку в клярі, щоб повністю покрити її.
Крок 5. Розігрійте олію в пательні та обсмажте крабові палички з кожного боку до золотистого кольору.
Крок 6. Викладіть готові крабові палички на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
Крок 7. Подавайте гарячими, прикрасивши зеленню або соусом за вибором.
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